Zadar uskoro nabavlja 13 električnih autobusa

Grad Zadar posljednji je u nizu gradova koji pripremaju natječaj za nabavu električnih autobusa. Naručit će ih 13, a procijenjena vrijednost natječaja iznosi 9,09 milijuna eura plus PDV.

Kao što je Forbes već izvještavao, nekoliko hrvatskih gradova uz sufinanciranje preko NPOO-a nabavit će više od 200 električnih autobusa. Rok za nabavu je godina i četiri mjeseca, no čini se da će ih većina nabavljati u skoro vrijeme. Jedan od gradova koji pripremaju natječaj je Zadar, odnosno njihova tvrtka Liburnija. U Prethodnim savjetovanjima upravo su objavili natječaj kojim planiraju nabaviti 13 solo gradskih niskopodnih autobusa.

Procijenjena vrijednost tih vozila iznosi 9,09 milijuna eura plus PDV. Kako je riječ o okvirnom ugovoru, teoretski su moguće modifikacije broja naručenih vozila.

Do 20 sati korištenja dnevno

Najveći utjecaj na izbor autobusa na njihovom natječaju ima cijena ko nosi 45 bodova. Jamstveni rok na cijeli autobus nosi 25 bodova, a na trajnost baterija 15 bodova. Po pet bodova nose vrsta medija u klima uređaju i vrsta motora. Trošak redovnog održavanja vozila nosi dodatnih pet bodova.

Dužina autobusa mora biti u rasponu 11,5 do 12,5 metara, broj sjedećih mjesta 20 do 24, a kapacitet najmanje 60 putnika. Kontinuirana snaga motora mora biti najmanje 160 kilovata, a vršna snaga najmanje 240 kilovata. Kapacitet baterije mora osigurati doseg od najmanje 300 kilometara u gradskoj vožnji.

Navodi se kako će se koristiti u lokalnom i županijskom linijskom prijevozu na linijama dužine do najviše 50 kilometara. Koristit će se do 20 sati dnevno u gustom prometu, uz učestalo zaustavljanje na stajalištima i semaforiziranim raskrižjima. Između šest i osam ujutro te 13 i 15 sati bit će popunjeni s 90 do 100 posto kapaciteta.