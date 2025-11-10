Zagreb priprema natječaj za zaštitnu opremu težak 15,56 milijuna eura. Od cipela do rukavica

Grad Zagreb priprema natječaj kako bi sljedećih godina nabavljao zaštitnu opremu vrijednu 15,56 milijuna eura plus PDV. Opremu će koristiti gradske tvrtke, a nabavljat će se po potrebi pojedinačnim natječajima. Na njih će se moći javljati tvrtke koje prođu prvu fazu natječaja.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za zaštitnu opremu procijenjene vrijednosti 15,56 milijuna eura plus PDV. Zaštitna oprema u ovom slučaju podrazumijeva zaštitnu opremu za potreba tvrtki kao što su Gradska plinara te Vodoopskrba i odvodnja.

Natječaj će koristiti dinamički sustav nabave, što znači da će su u njegovoj prvoj fazi prijaviti zainteresirane tvrtke. Kako bi bile izabrane, tvrtke u posljednje četiri godine moraju imati isporuku vrijednu najmanje osminu procijenjene vrijednosti grupe za koju se javljaju.

One tvrtke koje budu izabrane, moći će se javljati na zasebne nabave koje će se raspisivati u drugoj fazi. Predviđeno trajanje dinamičkog sustava nabave je od 20. siječnja 2026. do 20. siječnja 2030. godine.

Natječaj je podijeljen u dvije grupe. Prva pod nazivom “Osobna zaštitna oprema” procijenjena je na 12,56 milijuna eura plus PDV. Naziv druge je “Rezervirani ugovor”, a procijenjena je na tri milijuna eura plus PDV.

Predmet nabave prve grupe je niz različitih vrsta cipela, rukavica, kaciga, vizira, kapa, polumaski, štitnika, užadi, košulja, pulovera, kombinezona, majica, hlača, jakni i druge opreme. Predmet nabave druge grupe su različite bluze, jakne, vjetrovke, hlače, kombinezoni, kute i druga oprema.

Kriteriji za izbor dobavljača u drugoj fazi bit će cijena s 90 posto utjecaja i rok isporuke s 10 posto utjecaja.