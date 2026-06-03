Zagreb za ZET nabavlja 15 rabljenih autobusa. Maksimalna kilometraža 550.000 kilometara

Zagrebački javni prijevoz uskoro će nabavljati 15 rabljenih autobusa čija kilometraža ne smije biti veća od 550.000 tisuća kilometara. Procijenjena vrijednost iznosi im četiri milijuna eura plus PDV.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za kupnju 15 rabljenih niskopodnih autobusa procijenjene vrijednosti četiri milijuna eura plus PDV.

Podijeli li se taj iznos s 15, procijenjena vrijednost svakog autobusa iznosi 266.666 tisuća eura plus PDV, odnosno 333.333 eura po autobusu.

Natječaj sličan onome prije dvije godine

Dokumentacija natječaja otkriva kako autobusi ne smiju imati više od 550.000 tisuća prijeđenih kilometara, biti dugi od 17,8 do 18,2 metara i imati četvora dvokrilnih vrata za ulazak putnika. Uvjet je i četverotaktni dizelski motor snage najmanje 260 kilovata. Mora imati najmanje 35+1 mjesta za sjedenje i najmanje 100 mjesta za stajanje. Moraju biti opremljeni automatskim klima uređajem.

Glavni kriterij za izbor autobusa je cijena s 90 posto utjecaja na odluku. Na preostalih 10 posto utječe starost autobusa. Oni u prosjeku moraju biti stari najviše deset godina. Ako je prosjek starosti autobusa između jedne i četiri godine, ponuditelj za njih dobiva 10 bodova. Za četiri do šest godina pet bodova, za šest do osam bodova dva boda, a za osam do deset godina nula bodova.

Forbes Hrvatska o nabavi rabljenih autobusa izvještavao je i prije dvije godine. Tada je nabavljeno 30 modela – 15 klasičnih i 15 zglobnih. Procijenjena vrijednost tada je za zglobne autobuse iznosila 3,5 milijuna eura, odnosno 233.333 eura po komadu. Na taj dio natječaja tada se javil samo tvrtka Star import – generalni distributer Mercedes Benza za Hrvatsku. Njihova ponuda iznosila je 2,95 milijuna eura plus PDV, a zglobni autobusi su u prosjeku bili stari 8,33 godine.

Prema podacima sa ZET-ovih web stranica, prosječna starost autobusa iznosi 11,9 godina.

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