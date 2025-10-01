Zagrebačka županija nudi poduzetnicima do 15.000 eura za ugradnju solara

Poduzetnici iz Zagrebačke županije mogu ostvariti do 15 tisuća eura bespovratnih sredstava za nabavu i ugradnju fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije, priopćeno je u srijedu iz Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost natječaja je 500 tisuća eura, a otvoren je do 22. listopada 2025. godine.

U priopćenju se ističe da je Zagrebačka županija u 2025. godini za poduzetnike osigurala tri milijuna eura, od čega je već 390 tisuća eura dodijeljeno poduzetnicima za početak poslovanja, a 2,1 milijun eura za povećanje konkurentnosti.

Samo za prerađivačku industriju

“Potrošnja električne energije itekako je važna stavka u poslovanju poduzetnika, a ovom novom mjerom želimo ih potaknuti na korištenje obnovljivih izvora energije i istovremeno postizanje ušteda“, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Podsjetio je da je Zagrebačka županija postavljanje solara na zgradama poljoprivredne namjene sufinancira od 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje energetske učinkovitosti poduzetnika u 2025. godini su mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove kojim imaju sjedište na području Županije, a posebno je važno da su registrirani za glavnu djelatnost područja C – prerađivačka industrija.

Koliko troškova pokrivaju potpore?

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju solarnih elektrana je 15 tisuća eura, a sama potpora može iznositi 40 posto prihvatljivih troškova.

Pod prihvatljivim troškovima razumijeva se nabava i ugradnja fotonaponskih ćelija (elektrana) te brojila za proizvodnju električne energije na objekt koji je u vlasništvu prijavitelja i koristi se za potrebe odgovarajuće registrirane djelatnosti.

Elektrana ne smije biti dimenzionirana (projektirana) veća nego što je potrebna za vlastitu potrošnju, prema godišnjem obračunu potrošnje za prethodnu godinu.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije na broj telefona 01/6009-425.