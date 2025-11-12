Zagrebački vatrogasci dobit će nova vozila. Kamion s ljestvama koštat će preko milijun eura

Zagrebački vatrogasci sklopili su ugovore za obnavljanje svog voznog parka s pet novih vozila. Najveća investicija odnosi se na kamion ljestve vrijedan 894.600 eura plus PDV. Ugovorena je isporuka kemijskog, navalnog i zapovjednog vozila te kontejnera za gašenje požara na električnim automobilima.

Objavljeni su rezultati natječaja kojim se obnavlja vozni park zagrebačkih vatrogasaca. Njime će se nabaviti kamion ljestve, navalno, kemijsko i zapovjedno vozilo te kontejner za gašenje požara na električnim automobilima. Dio natječaja za električni kombi poništen je, jer nije bilo zainteresiranih.

Procijenjena vrijednost za kamion ljestve iznosila je 900.000 eura plus PDV. Na natječaj se javila samo tvrtka Luveti i ponudila ga po cijeni od 894.600 eura plus PDV, što je i prihvaćeno. Iz propozicija natječaja vidi se da ljestve uključuju košaru minimalne nosivosti 500 kilograma uz prostor za najmanje četiri osobe. Visina do koje pod košare mora dosegnuti mora biti najmanje 30 metara.

Samo jedna ponuda u svakoj grupi

Procijenjena vrijednost za navalno vozilo iznosila je 449.680 eura plus PDV. Na natječaj se javila samo tvrtka Mi-Star i ponudila ga po cijeni od 449.340 eura plus PDV, što je i prihvaćeno.

Procijenjena vrijednost za kemijsko vozilo iznosila je 360.000 eura plus PDV. Na natječaj se javila samo tvrtka Flammifer i ponudila ga po cijeni od 346.950 eura plus PDV, što je i prihvaćeno.

Procijenjena vrijednost za zapovjedno – komunikacijsko vozilo iznosila je 150.000 eura plus PDV. Na natječaj se javila samo tvrtka Firetec i ponudila ga po cijeni od 150.000 eura plus PDV, što je i prihvaćeno. Zapovjedno vozilo sastoji se od vozačke kabine za dvije osobe i nadogradnje s uredom i prostorom za presvlačenje. Bit će opremljeno i starlink internetom.

U kontejneru će se natapati zapaljeni električni automobili

Procijenjena vrijednost za navlačni kontejner za gašenje požara električnih automobila iznosila je 50.000 eura plus PDV. Na natječaj se javila samo tvrtka Hidraulika Kurelja i ponudila ga po cijeni od 48.350 eura plus PDV, što je i prihvaćeno.

Kontejner dužine šest metara je namijenjen zahtjevnom gašenju hibrida i električnih automobila sukladno svjetskoj praksi. On se za potrebe intervencije vuče vatrogasnim voziloma te se u njega povlači zapaljeni elektični automobil. Punjenje kontejnera vodom osigurava uspješno gašenje automobila. Tek nakon što u njemu provede nekoliko dana, uklanja se rizik od ponovnog javljanja požara na njemu.

Na natječaj za električni putnički kombi procijenjene vrijednosti 60.000 eura plus PDV nije se javio nitko, pa je ta grupa poništena.