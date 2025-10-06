Zalihe gotovih industrijskih proizvoda u kolovozu 8,6 posto veće nego lani

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju kolovoza ove godine u usporedbi sa zalihama na kraju srpnja manje su za 1,4 posto, dok su u usporedbi sa zalihama na kraju kolovoza prošle godine porasle za 8,6 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj su razini najviše porasle zalihe energije, za 5,2 posto. Porasle su još zalihe intermeddijarnih proizvoda, za 3,1 posto. Istodobno, zalihe kapitalnih proizvoda su pale za 6,3 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,7 posto i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,8 posto.

Na godišnjoj razini, zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju su porasla za 17,5 posto, energije 11,3 posto i intermedijarnih proizvoda za 4,2 posto. Istodobno su zalihe kapitalnih proizvoda pale za 27,4 posto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,4 posto.

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj su razini zalihe u rudarstvu i vađenju porasle za jedan posto, a na godišnjoj za 16 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini pale za 1,5 posto, dok su na godišnjoj razini porasla za 8,1 posto.

U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u ostaloj prerađivačkoj industriji, za 37,1 posto te u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda, za 16,5 posto.

Istodobno, najveći pad zaliha zabilježen je u strojeva i uređaja, za 21,6 posto i proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 20,3 posto.

Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za više od deset puta, a najviše su pale u proizvodnji strojeva i uređaja, za 73,2 posto.