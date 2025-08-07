Zalihe gotovih industrijskih proizvoda u lipnju 5,7 posto veće nego lani

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju lipnja ove godine u usporedbi sa zalihama na kraju svibnja manje su za 4,6 posto, dok su u usporedbi sa zalihama na kraju lipnja prošle godine veće za 5,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj su razini porasle samo zalihe kapitalnih proizvoda, za 3,3 posto.

Istodobno su zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju pale za 6,8 posto, intermedijarnih proizvoda za 5,5 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju pale za 4,7 posto i energije za 3,3 posto.

Pad zaliha kapitalnih proizvoda

Na godišnjoj razini, porasle su zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 9,9 posto te intermedijarnih proizvoda, za 8,1 posto.

Zalihe kapitalnih proizvoda su smanjene za 25,9 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11 posto i energije za jedan posto.

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj su razini zalihe u rudarstvu i vađenju pale za 1,1 posto, a na godišnjoj su porasle za 2,3 posto. Zalihe u prerađivačkoj industriji su na mjesečnoj razini pale za 4,8 posto, dok su na godišnjoj razini porasle za šest posto.

U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u proizvodnji gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, za 13,8 posto te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 12,6 posto. Najveći je pad zabilježen u proizvodnji električne opreme, za 21 posto i proizvodnji pića, za 17,8 posto.

Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za više od deset puta, a najviše su pale u proizvodnji strojeva i uređaja, za 64,4 posto.

