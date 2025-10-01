Zbog blokade vlade na neplaćeni dopust će 750.000 službenika, dnevni gubitak 400 milijuna dolara

Brojka bi se mogla razlikovati iz dana u dan jer će pojedine agencije možda na dopust poslati još službenika ako blokada potraje, a neke bi ih mogle postupno vraćati na posa, navode iz CBO instituta.

Prijedlog saveznog proračuna nije u utorak prošao u Senatu, a time ni predložena diskrecijska potrošnja na plaće službenika pojedinih saveznih agencija i na robu i usluge.

Savezna je država zato od srijede u blokadi, koja bi mogla značiti neplaćeni dopust za otprilike 750 tisuća službenika dnevno, izračunao je institut CBO na upit senatorice Joni Ernst, napominjući da se procjene temelje na kriznim planovima državnih agencija i državnog ureda za kadrovske poslove (OPM).

Brojka bi se mogla razlikovati iz dana u dan jer će pojedine agencije možda na dopust poslati još službenika ako blokada potraje, a neke bi ih mogle postupno vraćati na posao, navodi u pismu senatorici direktor instituta Phillip Swagel.

CBO okuplja bivše dužnosnike ministarstva financija i središnje banke i bivše zastupnike Kongresa i sastavlja analize za zastupnike u Kongresu.

Neka poduzeća će puno izgubiti

Ukupni trošak plaća službenika na neplaćenom dopustu iznosit će oko 400 milijuna dnevno, dodaje Swagel.

Kabinet predsjednika Donalda Trumpa najavio je da bi neke zaposlenike u toj skupini mogli i otpustiti, napominje direktor CBO‑a, što bi moglo umanjiti naknadne troškove plaća.

Utjecaj blokade na gospodarstvo još nije moguće procijeniti, napominje Swagel, dodajući da će ovisiti razmjerima i o trajanju obustave.

Ako potraje, pojedina privatna poduzeća neće uspjeti u cijelosti vratiti prihod izgubljen obustavom rada savezne države.

U 2019. izgubljeno tri milijarde dolara

CBO napominje da analizu temelji prije svega na procjeni koju su objavili nakon petotjedne djelomične blokade u razdoblju od 22. prosinca 2018. do 25. siječnja 2019., najduže u povijesti SAD‑a.

Tijekom tog razdoblja savezna je diskrecijska potrošnja na plaće i kupnju robe i usluga odgođena, a neke su savezne usluge obustavljene. Iako su sve isplate obavljene po završetku blokade, prema procjenama CBO‑a zabilježen je nepovratni gubitak od oko tri milijarde dolara, odnosno 0,02 posto godišnjeg BDP‑a iz 2019.

U tih pet tjedana na prijelazu iz 2019. na 2019. godinu na prijelazni je dopust poslano 300 tisuća službenika, stoji u analizi instituta iz 2019.