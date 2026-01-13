Želite novi posao? Ovo su najbolje strategije za uspjeh

Ako radite više od desetljeća i ove godine krećete u potragu za poslom jer ste otpušteni ili jednostavno želite krenuti dalje, nemojte se zamarati obeshrabrujućim podacima s tržišta rada.

Vaši izgledi za dobivanje posla ovise o vašim talentima, kontaktima, industrijama u kojima tražite posao i mjestu u kojem živite. I, jednako važno, ovisit će o tome kako pristupite potrazi za poslom.

Ta potraga može trajati dulje nego što očekujete, ali imate više kontrole nego što mislite.

Stručnjaci za karijeru s kojima je CNN razgovarao rekli su isto: Prije nego što išta poduzmete, razjasnite sebi, čak i u grubim crtama – što želite i što nudite.

“Napravite popis svojih vještina. I jasno odredite što želite sljedeće raditi“, rekla je Hannah Morgan, strateg za traženje posla koja vodi Career Sherpa.

Na primjer, kakvu biste ulogu željeli? Biste li radije radili u velikoj ili maloj tvrtki ili u startupu? Imate li preliminarni popis poslodavaca koje želite slijediti? Koje prenosive vještine posjedujete koje se mogu primijeniti u nekoliko industrija?

Grubi plan olakšava usklađivanje onoga što komunicirate u svim dokumentima vezanim uz posao (npr. životopis, LinkedIn profil, motivacijska pisma itd.). Također olakšava jasno prenošenje onoga što želite drugima, koji mogu pružiti vrijedne informacije ili uvod ljudima koji zapošljavaju.

Također, budite jasni oko toga što zaista ne želite raditi na idućem poslu, rekla je Lisa Rangel, izvršna direktorica Chameleon Resumesa, tvrtke za traženje posla za rukovoditelje srednje i više razine.

Čak i ako ste imali velik uspjeh s određenim zadacima ili poslovima, ali ih više nikada ne želite raditi, nemojte ih naglašavati u svojim radnim materijalima i razgovorima. “Možete o tome razgovarati ako vas pitaju, ali vaš je cilj privući ono što želite”, rekla je Rangel.

“Zato prvo istaknite vještine i iskustva koja ste stekli, a koja govore o onome što želite. Recite da želite vodeću ulogu. Ako ste u prošlosti vodili ljude, vodite se tom činjenicom, čak i ako titule koje ste imali ne ukazuju na menadžersko iskustvo.”

Što treba znati o umjetnoj inteligenciji

Regruteri sve više koriste umjetnu inteligenciju za sortiranje pristiglih životopisa i druge organizacijske funkcije u procesu zapošljavanja, ali ona ne donosi konačne odluke.

“Ljudi još uvijek donose odluke“, rekla je Rangel, član savjetodavnog odbora i investitor u tvrtku koja stvara agentsku umjetnu inteligenciju za regrutere.

Ali umjetnu inteligenciju možete iskoristiti u svoju korist kako biste shvatili jesu li vaše iskustvo i vještine prikladni za novu ulogu i kako biste smanjili vjerojatnost da vaš životopis bude odbačen zbog tehničkih detalja poput riječi koje koristite.

Alat umjetne inteligencije može prikazati razne opise poslova za vrstu uloge koju tražite. Stoga obratite pozornost na sličnosti u korištenim pojmovima. Također, pažljivo pročitajte oglase za određene poslove za koje se planirate prijaviti.

“Koristite isti jezik“, rekla je Morgan. “Ako u oglasu piše da nam treba netko vještinama Power BI (uobičajeni alat za poslovnu inteligenciju koji koriste poslovni analitičari i profesionalci), a u vašem životopisu to nije navedeno, niste odgovarajući kandidat, čak i ako u životopisu piše da imate iskustva s korištenjem alata za poslovnu inteligenciju.”

Umjetna inteligencija također vam može pomoći u pripremi za potencijalna pitanja na razgovoru za posao, rekla je Priya Rathod, urednica za trendove na radnom mjestu na stranici za zapošljavanje Indeed. Samo se nemojte oslanjati isključivo na nju i nemojte ponavljati ono što nudi. Sve što predstavite o sebi mora biti autentično u skladu s vašim vještinama i iskustvom, rekla je Rathod.

Istaknite svoje vještine

Organizacije mogu željeti zaposlenike koji su tehnički vješti, ali potrebni su im kandidati s ljudskim vještinama poput kritičkog razmišljanja, empatije i iskustva u suradnji, rekla je Rathod. “Oslonite se na svoje ljudske vještine. To čini veliku razliku za poslodavce.“

Ako dobro surađujete, istaknite kako. Možda je to dovelo do toga da je određeni projekt završen dva tjedna prije roka. “Pričajte o mekim vještinama, ali koristite mjerljive rezultate“, rekla je.

Možete pohađati besplatne tečajeve i seminare. (LinkedIn, na primjer, nudi pet besplatnih tečajeva za tražitelje posla do 31. ožujka.)

I, naravno, poslat ćete svoj životopis na online oglase za posao. Ali, rekla je Morgan, to nije dovoljno da budete viđeni.

Rangel predlaže da je, posebno za one koji traže više pozicije, slanje životopisa na online oglase za posao kao glavna strategija poput planiranja dobitka na lutriji: Vaše šanse nisu dobre.

Za uspjeh, zauzmite drugačiji pristup.

Obratite se svojim kontaktima

Umrežavanje je ključno za dobivanje više intervjua i povećanje vaših šansi za zapošljavanje, rekle su Morgan i Rangel.

Obratite se profesionalnim kontaktima. Ljudima koje vam vaši kontakti preporučuju. Bivšim studentima vašeg fakulteta. Razgovarajte na profesionalnim konferencijama i događajima kojima prisustvujete.

Umjesto da zovete voditelja zapošljavanja ili nekoga u tvrtki koju ne poznajete, puno je bolje obratiti se nekome koga poznajete, a tko nije dio procesa zapošljavanja i zamoliti ga da vas upozna s nekim tko to jest.

“Ako ste usred aktivne pretrage, kontaktirajte 10 ljudi umjesto da provedete tri sata prepravljajući svoj životopis”, predložila je Rangel.

“Nemojte juriti za otvorenim radnim mjestima. Razgovarajte s ljudima tamo gdje želite biti, čak i ako nema oglasa. Zašto? Postoji velika vjerojatnost da će shvatiti da im trebaju vaše vještine i iskustvo, a ako na kraju otvore otvoreno radno mjesto ili čuju za takvo, mogli bi vas preporučiti. Ako samo juriš za poslom, ozbiljno ograničavaš prilike koje bi ti se mogle ukazati“, zaključila je Rangel.