Znakovita promjena – globalno tržište luksuza zabilježilo prvi pad od 2008. godine

Prvi puta od 2008. godine, globalno tržište luksuznih proizvoda i usluga zabilježilo je prošle godine pad, od jedan posto, otkriva novo istraživanje Boston Consulting Group i talijanske zaklade Altagamma, koja okuplja vodeće kompanije talijanske kreativne i kulturne industrije.

Glavni razlozi tog pada, kako navode BCG i Altagamma, su makroekonomske napetosti, pad potražnje potrošača u Kini i značajan pad potrošnje kategorije tzv. ambicioznih (aspirational) potrošača, onih koji kroz kupovinu luksuznih proizvoda teže višem društvenom statusu, a troše manje od pet tisuća eura godišnje na luksuzne proizvode.

Upravo je ta kategorija potrošača najviše doprinijela padu prodaje u kategoriji luksuznih proizvoda i usluga, jer ih je čak 35 posto globalno prošle godine kupovalo manje, ili nisu kupovali uopće, otkriva istraživanje, a zemljopisno podijeljeno, u Kini je čak 45 posto kupaca u toj kategoriji kupovalo manje, a u Sjedinjenim Državama i Europi kupovali su oko 30 posto manje.

Uz spomenute geopolitičke napetosti koje utječu na potrošački optimizam i posljedično veću financijsku opreznost, glavni razlog pada potrošnje bio je dojam kupaca da rast cijena u kategoriji luksuznih proizvoda i usluga nije bio opravdan kvalitetom.

Donedavno su upravo ti novi ambiciozni kupci bili glavni zaslužni za rast i demokratizaciju tržišta luksuznih proizvoda i usluga, a krajem prošle godine je njihov udjel u potrošnji pao na 61 posto tržišta, dok je 2013. iznosio 74 posto.

Zanimljivo je da umjesto pokušaja ponovnog osvajanja tih kupaca za oporavak tržišta luksuznih proizvoda i usluga, BCG i Altagamma sugeriraju potpuno drugačiji pristup.

To je obraćanje onim najbogatijima, kupcima koji na luksuz godišnje troše preko pedeset tisuća eura po glavi. Konkretnije, radi se o onima koji prosječno godišnje u nekoliko različitih kategorija troše čak 360 tisuća eura, od osobnih luksuznih proizvoda (nakit, satovi, kozmetika i parfemi, odjeća, obuća i modni dodaci), boravaka u hotelima, preko uređenja doma, do vina i prestižnih žestokih pića, a kad se tome pribroji njihova potrošnja na automobile i tretmane wellnessa i dugovječnosti, doseže i pola milijuna eura po osobi.

Iako ti najbogatiji potrošači predstavljaju samo 0,1 posto globalne skupine potrošača luksuznih proizvoda i usluga, zaslužni su za preko 37 posto ukupne potrošnje na luksuz, odnosno 23 posto izuzmu li se luksuzna vozila i plovila, wellness i kategorija dugovječnosti.