Forbes Hrvatska i Roche: Zdravlje kao bogatstvo – gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija

Konferencija “Zdravlje kao bogatstvo: gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija”, koja će se 29. travnja održati u hotelu The Westin Zagreb u organizaciji Forbes Hrvatska i Roche Hrvatska, okupit će ključne aktere javnog i privatnog sektora s fokusom na stratešku ulogu medicinskih inovacija u razvoju gospodarstva i društva

U trenutku kada zdravstveni sustavi diljem Europe prolaze kroz duboke promjene, ulaganja u inovacije sve više prerastaju okvire pojedinog sektora i postaju strateško pitanje razvoja. Upravo će to biti u središtu konferencije “Zdravlje kao bogatstvo: gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija”, koju organizira Forbes Hrvatska u partnerstvu s Roche Hrvatska. Konferencija će se održati 29. travnja u hotelu The Westin Zagreb, a sve ključne uvide i zaključke s događanja moći će se pratiti na portalu Forbes Hrvatska.

Događaj će okupiti predstavnike Vlade, javnih institucija, zdravstvenog sustava te stručne i poslovne zajednice, s ciljem otvaranja dijaloga o ulozi medicinskih inovacija u dugoročnom razvoju društva. U fokusu će biti pitanja otpornosti zdravstvenog sustava, učinkovitijeg upravljanja resursima i šireg utjecaja zdravstva na gospodarski rast.

Poseban naglasak stavlja se na zdravstvo kao na područje koje ne predstavlja trošak, već investicijsku kategoriju i generator dugoročne vrijednosti. Rasprave će obuhvatiti kako inovacije, od naprednih terapija do digitalnih rješenja, mogu unaprijediti ishode liječenja, ali i pridonijeti održivosti sustava kroz optimizaciju troškova.

Uvodni dio konferencije obilježit će sudjelovanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, koja će ponuditi pregled ključnih izazova i prioriteta hrvatskog zdravstvenog sustava.

Ministrica zdravstva Republike Hrvatske, Irena Hrstić; Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Konferencija se održava u širem europskom kontekstu u kojem zdravstvo sve više postaje pitanje strateške autonomije , ne samo kroz dostupnost lijekova, već i kroz razvoj inovacija i jačanje vlastitih kapaciteta. U takvom okruženju Hrvatska ima priliku jasnije definirati svoju poziciju, a upravo ovakvi susreti otvaraju prostor za konkretne korake u tom smjeru.