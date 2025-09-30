Neviđena energija u Beogradu, više od 450 žena učinilo Forbes Adria Summit 2025 prekretnicom

Beograd je ponovo postao sjedište inspiracije, inovacija i ženskog liderstva kada se više od 450 izuzetnih žena okupilo na drugom Forbes Adria Power Women’s Summitu. Konferencija je izazvala jako puno pozornosti svojim zanimljivim programom koji je intrigirao, potaknuo na razmišljanje ali i ponudio neke praktične savjete – od razbijanja tabua o mentalnom zdravlju, redefiniranju pojma liderstva u eri umjetne inteligencije, do promišljanja dugovječnosti i borbe za prevenciju raka dojke.

Na sceni su se smjenjivale autorice svjetskih bestselera, neuro­znanstvenice, poduzetnice, umjetnice i uspješne poslovne žene s cijelog Balkana, ali i šire. Kroz iskrene razgovore i snažne osobne priče podsjetile su nas da se prepreke mogu nadvladati, da liderstvo nije samo u rezultatima već u svrsi, i da žene danas pokreću transformacije koje oblikuju svijet sutrašnjice.

Među istaknutim govornicama bile su Hayley Morris, autorica bestselera Me vs. Brain, poznata milijunima po duhovitim refleksijama o anksioznosti i svakodnevnom životu; Jennifer Cox, cijenjena autorica knjige Women Are Mad; i Nicole Vignola, neuro­znanstvenica i zagovornica zdravog života. One su dale dragocjene savjete o očuvanju mentalne energije, izražavanju emocija kao obliku osnaživanja i pronalaženju snage u ranjivosti. Cveta Majtanović je istaknula da liderstvo bez svrhe ne može donijeti napredak, naglašavajući njegovu ulogu ljudske vrline u doba umjetne inteligencije. Među govornicama su bile i značajne poslovne liderice iz Srbije i regije, uključujući Anu Drašković (Visa), Moniku Mikac (NAD Capital), Lanu Krunić (Knedly) i Katarinu Bajec.

Paneli su otvorili razgovore o liderstvu, identitetu, kreativnosti i zdravlju žena. Od redefiniranja liderstva kao stalnog procesa reinvencije i obrazovanja, do istraživanja brenda kao ogledala našeg identiteta, sesije su nudile i inspiraciju i praktična rješenja. Poduzetnice su dijelile realnosti pokretanja biznisa, dok je kostimografkinja Bojana Nikitović koja je nominirana za prestižnu Emmy nagradu pokazala kako umjetnost oblikuje identitet. Diskusije o dugovječnosti i prevenciji raka dojke naglasile su hitnost pitanja ženskog zdravlja, upozoravajući na opasne zablude i ističući potrebu za jačom saradnjom u zdravstvenom sektoru. Centralna poruka bila je jasna: osnaživanje žena danas znači spajanje otpornosti, inovacija i zajedništva u cilju stvaranja suštinskih promjena.

Snaga ovog događaja ne leži samo u inspiraciji koju pruža, već i u prilikama koje otvara. Kroz osobne priče i iskustva sudionice se podsjetilo da se prepreke mogu nadvladati, dok umrežavanje otvara vrata novim idejama, partnerstvima i projektima.

Forbes Women’s Summiti održavaju se širom svijeta – u New Yorku, Londonu i Dubaiju – a velika je privilegija što je Forbes Adria doveo ovo prestižno okupljanje u ovaj dio Ev+urope. Ono što ga čini jedinstvenim jeste regionalni kontekst i energija koju imamo ovdje. Okupljanjem žena iz Balkana i svijeta, summit stvara prostor gde se spajaju kulture, iskustva i vizije. Nakon što je prošle godine dokazao da Beograd može biti centar dijaloga, drugo izdanje potvrdilo je da je Summit postao prepoznat i značajan događaj u regionalnom kalendaru.