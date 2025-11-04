Ako se Trumpove carine proglase nezakonitim – kakve će to posljedice imati za SAD, EU i Kinu?

Čak i ako Vrhovni sud ukine carine koje je Donald Trump nametnuo drugim državama, on ima druge pravne mogućnosti da uvede slične pristojbe.

Protivnici carina američkog predsjednika Donalda Trumpa konačno su dočekali svoj dan na američkom Vrhovnom sudu. Iako presuda možda neće biti donesena još neko vrijeme, način na koji će suci postavljati pitanja mogao bi otkriti na koju se stranu naginju u ovom iznimno važnom slučaju.

U srijedu će Vrhovni sud saslušati tužitelje — dvanaest saveznih država pod demokratskom upravom i dvije skupine privatnih tvrtki — te predstavnike Trumpove administracije. Svaka će strana imati po četrdeset minuta da iznese svoje argumente, nakon čega će ih devet sudaca zasuti pitanjima, piše Politico.

Sud ima rok donijeti odluku do kraja zasjedanja, do srpnja 2026., iako se neki od odvjetnika koji su pokrenuli slučaj nadaju da će odluka biti donesena ranije, s obzirom na stvarni učinak koji će imati. “Vrlo je razumno očekivati da će odluka biti donesena prije kraja godine, ako ne i mnogo ranije”, izjavio je Jeffrey Schwab, viši pravni savjetnik u Liberty Justice Centeru, ustavnopravnoj organizaciji koja zastupa tvrtke u ovom slučaju. Tri savezna suda već su presudila protiv Trumpove primjene 50 godina starog zakona o izvanrednim ovlastima kojim je uveo široke “recipročne” carine, a zatim ih iskoristio za sklapanje trgovinskih sporazuma s Europskom unijom, Japanom i drugim partnerima. Slučaj se ne odnosi na sektorske carine na proizvode poput čelika, aluminija ili automobila, koje su također bile predmet pregovora, ali su uvedene na temelju drugog zakonskog ovlaštenja koje nije sporno.

Ako Vrhovni sud presudi da su carine koje je Trump najavio u travnju nezakonite, hoće li ti sporazumi propasti? Politico je analizirao rizike.

Sjedinjene Američke Države

Procjena rizika: Mnogi pravni stručnjaci smatraju da postoji velika vjerojatnost da će Vrhovni sud poništiti carine koje je Trump uveo na temelju Zakona o međunarodnim ekonomskim izvanrednim ovlastima (IEEPA) iz 1977., koji predsjedniku omogućuje “reguliranje” uvoza, ali ne i izričito nametanje carina.

Ne slažu se svi s tim mišljenjem, jer dio stručnjaka smatra da će konzervativna većina suda vjerojatno podržati stajalište Trumpove administracije da predsjednik ima široke ovlasti u vođenju vanjskih poslova te da ta imperativna uloga nadilazi zabrinutosti zbog mogućeg prekoračenja izvršne vlasti koje je sud izražavao u ranijim slučajevima.

Strategija ublažavanja posljedica: U najgorem scenariju za administraciju, Vrhovni bi sud mogao ukinuti sve carine i naložiti povrat stotina milijardi dolara koje su tvrtke i pojedinci već platili.

No čak i tada, Trump bi mogao iskoristiti druga zakonska ovlaštenja kako bi ponovno uveo carine, uključujući odredbu 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine. Prema mišljenju libertarijanskog think tanka Cato Institute, ta odredba predsjedniku omogućuje uvođenje globalne uvozne „doplate“ od 15 posto na razdoblje do 150 dana.

Trump bi, međutim, morao dobiti odobrenje Kongresa kako bi zadržao carine po toj osnovi dulje vrijeme — što bi bilo teško ostvariti čak i s republikanskom većinom. Ipak, mogao bi tu odredbu koristiti kao privremeno rješenje dok istražuje druge opcije.

To uključuje odredbu 301 istog Zakona o trgovini, koju je Trump koristio tijekom svog prvog mandata za nametanje opsežnih carina na kinesku robu, a nedavno i protiv Brazila. Za razliku od IEEPA-e, koja predsjedniku omogućuje jednostavno proglašenje međunarodne izvanredne situacije radi uvođenja carina, odredba 301 zahtijeva službenu istragu o tome je li Sjedinjene Države pogodila nepoštena vanjskotrgovinska praksa.

Trump bi, međutim, mogao te istrage — i implicitnu prijetnju carinama — iskoristiti kako bi pritisnuo trgovinske partnere poput EU-a da ponovno potvrde sporazume koje su s njim već postigli.

Također bi mogao pokrenuti dodatne sektorske istrage na temelju odredbe 232 Zakona o proširenju trgovine iz 1962., koja predsjedniku dopušta ograničavanje uvoza ako se utvrdi da prijeti nacionalnoj sigurnosti. Trump je već koristio tu odredbu u prvom i drugom mandatu kako bi uveo carine na čelik, aluminij, automobile, autodijelove, bakar, drvo, namještaj i teške kamione.

U jednoj varijanti iskoristio je tekuću istragu o uvozu farmaceutskih proizvoda kako bi pritisnuo tvrtke da više ulažu u Sjedinjene Države i smanje cijene lijekova. Također je prijetio carinama na poluvodiče kako bi natjerao zemlje i tvrtke na ustupke, iako još nije uveo stvarne pristojbe.

Ministarstvo trgovine trenutno vodi i druge istrage po odredbi 232 koje se odnose na prerađene kritične minerale, zrakoplove i mlazne motore, polisilicij, bespilotne sustave, vjetroturbine, robotiku i industrijske strojeve, te medicinske potrepštine. A, kako pokazuju carine na drvo i namještaj, široka definicija nacionalne sigurnosti omogućuje administraciji da s lakoćom otvara nove istrage u raznim sektorima.

Europska unija

Procjena rizika: Europska unija ne računa na Vrhovni sud kao spas od Trumpove osnovne carine od 15 posto — svjesna da, ako američke carine ne uđu na glavna vrata, ući će kroz prozor.

“Čak i ako Vrhovni sud presudi da su te recipročne carine nezakonite, to ne znači automatski da će nestati”, rekla je Sabine Weyand, glavna trgovinska dužnosnica EU-a, europskim zastupnicima. “Postoje i druge pravne osnove.”

Trump je iskoristio IEEPA-u kako bi uveo osnovnu carinu na 27 zemalja članica EU-a. No Bruxelles je više zabrinut zbog sektorskih carina koje je Trump uveo na farmaceutske proizvode, automobile i čelik koristeći druge zakonske mehanizme — prvenstveno istrage prema odredbi 232 — koje nisu predmet tekućeg slučaja pred Vrhovnim sudom.

Strategija ublažavanja posljedica: Bruxelles pokušava smiriti situaciju s Washingtonom i usredotočuje se na provedbu dogovora koji je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigla s Trumpom u njegovom golf odmaralištu Turnberry u Škotskoj u srpnju, a koji je zatim potvrđen zajedničkom izjavom idućeg mjeseca.

Ključno je da EU tvrdi kako je osigurao “sveobuhvatnu” carinu od 15 posto na većinu izvoza — pa bi čak i ako Vrhovni sud ukine Trumpove univerzalne carine, Bruxelles i dalje inzistirao da gornja granica carina ostane na snazi. “Čak i ako sve carine po IEEPA-i budu ukinute, EU bi imao interes da zadrži sporazum”, izjavio je Ignacio García Bercero, bivši glavni pregovarač Komisije za trgovinske odnose s SAD-om.

Komisija još pregovara s Trumpovom administracijom o dodatnim izuzećima od carina za osjetljive sektore poput vina i žestokih pića.

Europski parlament, koji mora odobriti Turnberry sporazum, zauzeo je oštriji stav jer mnogi zastupnici kritiziraju trgovinski dogovor sa SAD-om kao jednostrano povoljan za Washington. Parlament želi uvesti “sunset” klauzulu koja bi ograničila trajanje trgovinskih ustupaka na Trumpov predsjednički mandat. No zemlje članice EU-a odbijaju taj prijedlog, tvrdeći da se postignuti dogovori moraju poštovati.

EU je pozvala američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka na sastanak ministara trgovine u Bruxellesu 24. studenog. Cilj sastanka bit će uvjeriti ga da će zakonski okvir za provedbu sporazuma biti usvojen i odbaciti američke optužbe da su europski propisi diskriminatorni.

Kina

Procjena rizika: Kineski čelnik Xi Jinping izašao je sa sastanka s Trumpom u Južnoj Koreji prošlog tjedna s američkim obećanjem da će prepoloviti 20-postotnu “izvanrednu” carinu uvedenu u ožujku kako bi se Peking kaznio za njegovu ulogu u američkoj opioidnoj krizi. Potencijalna odluka Vrhovnog suda kojom bi se poništile preostale “izvanredne” carine na kineski uvoz — uključujući ostatak carine na fentanil i 10-postotnu “osnovnu” pristojbu dodanu u travnju — ostavila bi Peking s prosječnom carinom od 25 posto.

Suci će ispitati tvrdnju administracije da su carine po IEEPA-i pravno valjane jer predstavljaju opravdanu regulaciju uvoza. No nije zajamčeno da će sud donijeti jedinstvenu odluku o svim kineskim carinama.

“Vrhovni sud vjerojatno će donijeti dvostruku odluku — mogao bi presuditi da su carine na trgovinski deficit nezakonite, ali da su carine na fentanil zakonite”, rekao je Peter Harrell, bivši visoki direktor za međunarodnu ekonomiju u administraciji Joea Bidena.

Strategija ublažavanja posljedica: Slavlje u Pekingu zbog mogućeg ukidanja dijela carina moglo bi kratko trajati jer Trump ima na raspolaganju brojne druge trgovinske instrumente čak i ako Vrhovni sud proglasi carine nezakonitima.

Njegova administracija već je najavila moguće zamjene za IEEPA carine — Ured američkog trgovinskog predstavnika prošlog je tjedna otvorio istrage po odredbi 301 o kineskom poštivanju “Faze jedan” trgovinskog sporazuma iz Trumpova prvog mandata. Paralelno su u tijeku i istrage po odredbi 232 koje se odnose na kineski dominantan uvoz farmaceutskih proizvoda, rijetkih minerala i vjetroturbina.

“Trumpova administracija imat će dovoljno mogućnosti da koristi druge pravne instrumente ako IEEPA carine budu ukinute”, rekla je Emily Kilcrease, bivša zamjenica pomoćnika američkog trgovinskog predstavnika tijekom Trumpova prvog mandata i pod Bidenom. Istraga po odredbi 301 o Fazi jedan već je aktivna i “omogućit će im da brzo reagiraju ako Vrhovni sud presudi protiv administracije”, dodala je Kilcrease na brifingu Centra za novu američku sigurnost.