ASA Banka predvodi regionalni dijalog o budućnosti tržišta kapitala: Drugo izdanje konferencije “Horizonti kapitala” u Sarajevu

Nakon uspješnog prvog izdanja konferencije “Horizonti kapitala”, ASA Banka 1. listopada u Sarajevu organizira novo okupljanje lidera financijskog sektora, investitora i preduzetnika iz cijele regije. Konferencija će, kao i prethodna, biti mjesto susreta i razmjene ideja, ali i prostor za otvaranje novih pravaca u razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji.

Otvaranje važnih pitanja

Horizonti kapitala 2024 naglasili su potrebu jačanja institucionalne suradnje i većeg učešća privatnog sektora u cilju izgradnje funkcionalnog i atraktivnog investicionog ambijenta. Uz učešće više od 200 lidera financijskog i realnog sektora, konferencija je pokrenula dijalog među regulatorima, bankama, osiguravateljima, fondovima, investitorima i akademskom zajednicom, te postavila temelje da preraste u regionalnu platformu za kreiranje inovativnih strategija i jačanje financijskog tržišta.

“Konferencija je otvorila važna pitanja, od potrebe za reformom zakonodavnog okvira i jačanjem transparentnosti, do mobilizacije štednje građana i razvoja novih investicijskih instrumenata. Ove godine nastavljamo dijalog i podižemo ga na regionalni nivo. Očekujemo renomirane učesnike iz BiH i inozemstva s kojima ćemo zajednički tražiti odgovore na ključna pitanja stabilnosti, likvidnosti i atraktivnosti tržišta kapitala”, izjavio je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

Inspiracija za konkretne inicijative

U fokusu konferencije, koja će okupiti ugledne stručnjake i istaknute poslovne lidere, bit će globalni trendovi kapitalnih tokova, utjecaj novih instrumenata i digitalizacije financijskih usluga na tržište kapitala, te važnost regionalne suradnje i međusobnog povezivanja tržišta. Očekuje se da će drugo izdanje Horizonta kapitala dodatno potvrditi ulogu konferencije kao platforme koja ne samo da otvara ključne rasprave, već i inspirira konkretne inicijative za dugoročno jačanje tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj Adria regiji.

ASA Banka je svoju proaktivnost u razvoju tržišta kapitala potvrdila i uspješnom emisijom obveznica u vrijednosti od 60 milijuna KM. Transakcija, realizirana početkom ove godine, predstavlja važan korak ka jačanju povjerenja investitora i aktiviranju domaćih tržišnih mehanizama, koji dodatno potvrđuje stabilnost Banke i njenu lidersku poziciju u financijskom sektoru. Za više informacija o konferenciji posjetite www.horizontikapitala.ba.