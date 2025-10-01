Austrijska banka ne može napustiti Rusiju – Kremlj stopirao prodaju jer joj je ključna za plaćanja

Raiffeisenova podružnica u Rusiji, koja je ujedno i najveća banka u zemlji, i dalje ima ključnu ulogu u obavljanju ruskih plaćanja, osobito onih povezanih s izvozom plina, a ruske vlasti žele je zadržati kao glavni kanal za financijske transakcije s Europom.

Raiffeisen Bank International (RBI) doživio je novi neuspjeh u pokušaju prodaje udjela u svom ruskom poslovanju, rekli su za Reuters dva izvora upoznata sa situacijom, dok Moskva nastoji očuvati ključni financijski most prema Zapadu.

Raiffeisenova podružnica u Rusiji najveća je banka u zemlji koja nije pod sankcijama, što je čini od presudne važnosti za trgovinska plaćanja s Rusijom, uključujući i izvoz plina u Europu. Ruski su se dužnosnici usprotivili prodaji, djelomično zbog bojazni da bi kupnja od strane ruskog investitora mogla dovesti do uvođenja zapadnih sankcija protiv RBI-ja, rekao je prvi izvor Reutersu.

Oba sugovornika inzistirala su na anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Pritisci Zapada i Moskve

RBI već dulje vrijeme pokušava prodati udio u ruskoj podružnici lokalnom kupcu nadajući se da će time uvjeriti Moskvu da ukine blokadu na repatrijaciju milijardi eura dobiti iz poslovanja. Istovremeno je pod snažnim pritiskom SAD-a i Europske unije da smanji aktivnosti u Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Glasnogovornik Raiffeisena rekao je da banka postupno smanjuje poslovanje u Rusiji, ali da svaka prodaja zahtijeva odobrenje Moskve, ne komentirajući konkretne pregovore. “RBI pregovara o prodaji svoje ruske podružnice”, izjavio je, dodavši da banka ne može navesti vremenski okvir jer su potrebna brojna regulatorna odobrenja, uključujući i ona ruskih vlasti.

Izvršni direktor Johann Strobl više je puta pokušavao prodati udio u ruskom poslovanju, a prema riječima prvog izvora, zbog toga je i osobno posjetio Rusiju. Ruska središnja banka odbila je komentirati razgovore s bilo kojom pojedinačnom bankom.

Rastuće napetosti

Najnoviji pokušaji prodaje propali su u trenutku kada napetosti između Moskve i Zapada dodatno eskaliraju. Europski čelnici ubrzavaju pripreme da se deseci milijardi eura ruskih sredstava zamrznutih u Belgiji iskoriste za pomoć Ukrajini. Istodobno, Europa nastoji ukinuti uvoz ruskog plina, nakon zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa da prekine energetske veze s Moskvom. Obaranje ruskih dronova iznad Poljske dodatno je pogoršalo odnose.

Austrija, domovina RBI-ja, također se našla na meti kritika bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, koji je upozorio na posljedice ako Beč odustane od svoje neutralnosti.

Unatoč pritiscima, Raiffeisen i dalje igra ključnu ulogu u ruskim plaćanjima, osobito za izvoz plina, dok istodobno postupno smanjuje aktivnosti. Ruski otpor prodaji proizlazi iz želje da se očuva ono malo preostalih ekonomskih veza s Europom, koja i dalje kupuje milijarde eura ruskog nafte i plina, iako znatno manje nego prije rata.

Poseban status i profit u Rusiji

Treći izvor upoznat s poslovanjem Raiffeisena u Rusiji rekao je da vlasti žele zadržati banku kao kanal za financijske transakcije s Europom te da banka planira nastaviti poslovati u zemlji.

Austrija i Rusija povijesno su blisko povezane još od završetka Drugog svjetskog rata, kada je sovjetska vojska napustila Austriju uz uvjet da ostane neutralna. Austrija je potom postala prva zapadnoeuropska zemlja koja je potpisala ugovor o kupnji ruskog plina, a Beč je postao važan financijski centar za Moskvu.

Zahvaljujući veličini i posebnom statusu – daleko većem od ostalih europskih banaka u Rusiji, poput talijanskog UniCredita i mađarskog OTP-a – Raiffeisen je uspio akumulirati oko sedam milijardi eura dobiti koja je sada zarobljena u zemlji. Ako bi Zapad stavio RBI na crnu listu, to bi zatvorilo jedan od posljednjih važnih kanala za plaćanja, dodatno izolirajući Rusiju.

Uloga u plaćanjima plina

Raiffeisen obrađuje plaćanja za plinovod TurkStream, jedini preostali ruski pravac za isporuku plina Europi nakon što su drugi zatvoreni. TurkStream je u prvih osam mjeseci ove godine isporučio oko 11,5 milijardi kubičnih metara plina preko Turske u europske zemlje, uključujući Bugarsku i Mađarsku. Prema prosječnim tržišnim cijenama, taj je plin vrijedio oko 3,8 milijardi dolara.

Treći izvor dodao je da, unatoč ograničenju odlaznih plaćanja u eurima, mali broj velikih ruskih kompanija i dalje smije izvršavati inozemna plaćanja putem RBI-ja. Glasnogovornik banke izjavio je da su krediti, depoziti i plaćanja u Rusiji smanjeni, te da su transakcije “podložne strogim ograničenjima i u skladu sa sankcijama”.

Ukrajinski dužnosnici oštro kritiziraju Raiffeisen zbog poslovanja u Rusiji, tvrdeći da time pomaže ratnoj ekonomiji Moskve. Banka je i sama izložena rizicima – ranije ove godine ruski sud naložio joj je isplatu dvije milijarde eura odštete zbog propasti složenog posla razmjene imovine.