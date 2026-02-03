Banke u eurozoni postrožile standarde kreditiranja

Banke u eurozoni postrožile su u četvrtom kvartalu standarde kreditiranja kompanija, naznačivši smanjenu toleranciju na rizike, pokazalo je u utorak istraživanje Europske središnje banke (ECB).

Standardi za dodjelu kredita kompanijama postroženi su u zadnjim mjesecima prošle godine zbog izgleda za tvrtke i za gospodarstvo u cjelini, pokazala je anketa, provedena između 15. prosinca i 13. siječnja među 153 banke.

Banke su bile blago neto postrožile standarde i u trećem tromjesečju.

U skupini vodećih gospodarstava eurozone standardi za dodjelu kredita kompanijama postroženi su u razdoblju od listopada do prosinca u Njemačkoj i Francuskoj, dok su e u Italiji i Španjolskoj zadržali na razini iz tri ljetna mjeseca.

Standardi za stambeno kreditiranje neto su pak donekle ublaženi u četvrtom tromjesečju. Građani su pak morali računati na još strože uvjete za dodjelu potrošačkih kredita zbog procjene zajmodavaca o pojačanim rizicima.

Potražnja kompanija za kreditima blago je pak ojačala u tri mjeseca zaključno s prosincem. Banke su bilježile i umjereno pojačanu potražnju građana za stambenim kreditima, pokazalo je ECB-ovo istraživanje.

Polovina anketiranih banaka navela je da je na njihovu kreditnu politiku utjecala neizvjesnost u trgovinskoj politici, uglavnom ističući smanjenu toleranciju na rizik i slabiju potražnju koji će utjecati na kreditiranje i u 2026. godini, prema rezultatima ankete.

U prvom tromjesečju banke procjenjuju da će dodatno blago postrožiti kreditne standarde za tvrtke. Planiraju blago postrožiti i standarde za stambene kredite i izraženije za one potrošačke.

Potražnja za kreditima trebala bi pak, po njihovoj procjeni, ojačati u većini privrednih grana, izuzev autoindustrije, veleprodaje i maloprodaje te segmenta komercijalnih nekretnina.

Kreditiranje poduzeća i kućanstava ubrzava već godinama, ali stopa rasta i dalje zaostaje za razdobljem prije pandemije, signalizirajući otporan, ali kontinuirano skroman rast gospodarske aktivnosti, napominje Reuters.

