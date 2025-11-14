Bitpanda uvodi Aircash Pay: Ulaganje u kriptovalute sada je brže i jednostavnije nego ikad

Nova integracija omogućuje hrvatskim korisnicima trenutne i besplatne uplate, a Bitpanda time postaje jedina kripto platforma u Hrvatskoj koja nudi plaćanje putem Aircasha.

Platforma Bitpanda predstavila je novu opciju uplata putem Aircash Paya, čime je ulaganje u kriptovalute postalo brže, jednostavnije i pristupačnije no ikad. Hrvatski korisnici od sada mogu u svega nekoliko sekundi nadoplatiti svoj Bitpanda račun i odmah početi trgovati – bez naknada i bez čekanja.

Ovo partnerstvo jedinstveno je na domaćem tržištu jer je Bitpanda trenutačno jedini kripto broker u Hrvatskoj koji nudi uplate putem Aircasha, jednog od najpopularnijih sustava digitalnog plaćanja u zemlji. Integracijom Aircash Paya, Bitpanda dodatno učvršćuje svoju poziciju kao vodeća investicijska platforma koja ulaganje prilagođava potrebama hrvatskih korisnika.

Praktičnost i sigurnost u jednom

Uplata funkcionira jednostavno i intuitivno: korisnik se prijavi na svoj Bitpanda račun, odabere opciju “Uplata”, unese željeni iznos i kao način plaćanja odabere Aircash. Sredstva su zatim trenutačno dostupna na računu, bez ikakvih dodatnih troškova. Riječ je o rješenju koje spaja praktičnost i sigurnost te omogućuje svakome da već danas započne svoje prvo ulaganje – bilo u kriptovalute, plemenite metale, dionice, ETF-ove ili druge oblike imovine dostupne na Bitpandi.

Uz partnerstvo s Aircashom, Bitpanda dodatno naglašava svoju ambiciju da postane vodeća investicijska platforma u Hrvatskoj – i da ulaganje približi svakome tko želi preuzeti kontrolu nad vlastitom financijskom budućnošću.

Vodeća europska platforma

Bitpanda je osnovana 2014. godine u Beču, a danas je ona vodeća europska investicijska platforma, kojoj je povjerenje ukazalo više od sedam milijuna korisnika diljem Europe. Na Bitpandi se može ulagati već od jednog eura, i to u širok raspon imovine – od kriptovaluta i plemenitih metala do dionica i ETF-ova.

Tvrtka posluje u skladu s najvišim regulatornim standardima te je prva u Europi koja posjeduje MiCAR licencu u tri države članice Europske unije – Njemačkoj, Austriji i Malti. Uz to, posjeduje i brojne druge licence, uključujući MiFID II i licencu za elektronički novac, što je čini jednom od najreguliranijih i najpouzdanijih investicijskih platformi na kontinentu.

Napomena

Ovaj članak namijenjen je isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu ni preporuku. Ne predstavlja niti može zamijeniti investicijski savjet.

Bitpanda ne jamči točnost ni potpunost informacija navedenih u ovom tekstu. Ulaganje nosi rizike. Možete izgubiti cjelokupan iznos koji ste uložili.