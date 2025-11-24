CEIZ indeks ukazuje na rast BDP-a u trećem tromjesečju za 2,5 posto

Kretanje CEIZ indeksa sugerira da će hrvatsko gospodarstvo u trećem ovogodišnjem kvartalu porasti za 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje lani, procjena je Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ) objavljena u ponedjeljak.

U rujnu 2025. CEIZ indeks ostvario je pad vrijednosti od 0,99 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec bila je viša za 0,19 indeksnih bodova, navodi se u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.

Promatrano po komponentama indeksa, višu desezoniranu vrijednost u rujnu 2025. u odnosu na kolovoz iste godine zabilježile su sve četiri komponente CEIZ indeksa – promet u trgovini na malo, indeks obujma industrijske proizvodnje, prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i broj dolazaka turista. Sve komponente indeksa ostvarile su i povećanje vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.

Usporavanje

“Kretanje indeksa u rujnu sugerira usporavanje ekonomske aktivnosti u trećem tromjesečju 2025. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u trećem tromjesečju 2025. godišnja stopa promjene BDP-a u hrvatskom gospodarstvu iznositi 2,5 posto, uz ostvarivanje pozitivne tromjesečne stope promjene”, istaknuli su EIZ-ovi analitičari.

Iz EIZ-a napominju da je mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa indikativna i da ju treba koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Državni zavod za statistiku (DZS) prvu procjenu kretanja BDP-a za treće tromjesečje 2025. godine objavit će u četvrtak, 27. studenog.

CEIZ indeks je koincidentni ekonomski indikator, odnosno mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na EIZ-u, a svrha mu je pružiti pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa.

Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija, a za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja.