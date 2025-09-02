Cijena zlata dosegla novi rekord

Cijena zlata premašila je 3500 dolara, što je novi rekord.

Cijena zlata dosegla je rekordnu razinu, premašivši prethodni rekord iz travnja, nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo nove carine povodom “Dana oslobođenja”, usred očekivanja smanjenja kamatnih stopa u SAD-u ovog mjeseca.

Trenutna cijena zlata porasla je za 0,9 posto na 3.508,70 dolara po unci tijekom ranog trgovanja u Aziji, prenosi Financial Times.

Potražnja za zlatom je porasla jer ga investitori vide kao zaštitu od inflacije i široke makroekonomske neizvjesnosti, rekli su analitičari.

Rastuća zabrinutost oko neovisnosti Federalnih rezervi nakon što je Trump izvršio pritisak na predsjednika Jeromea Powella i pokušao smijeniti guvernerku Lisu Cook potaknula je najnoviji rast. Ulagači su zabrinuti da bi inflacija mogla porasti ako se kamatne stope smanje zbog političkog pritiska.

Srebro je također doseglo rekordnu cijenu, poskupjevši za 0,3 posto na 40,8 dolara po unci.