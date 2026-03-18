Ćorić: Najveće financijske pogreške najčešće nastaju kad ljudi počnu više zarađivati

Ministar financija upozorava da s rastom prihoda dolazi i veći rizik pogrešnih odluka u upravljanju novcem te naglašava važnost ranog usvajanja financijskih navika.

Financijsku pismenost potrebno je uvesti u obrazovni sustav što ranije, kako bi mladi već tijekom odrastanja razvili navike odgovornog upravljanja osobnim financijama, poručio je u srijedu potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić na konferenciji “Mudro danas, sigurno sutra!”.

Skup je održan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u organizaciji Ministarstva financija, povodom Svjetskog tjedna novca. Bio je prvenstveno namijenjen srednjoškolcima i studentima, koji su ga mogli pratiti uživo, ali i putem interneta.

Dodatno obogatiti kurikulum

Ćorić je istaknuo da je Hrvatska u posljednjem desetljeću ostvarila vidljiv napredak u području financijske pismenosti te da i mlađe i starije generacije danas raspolažu većim znanjem o financijama, što je, kako je naglasio, od velike važnosti za svakodnevni život.

Financijsku pismenost, rekao je, čine znanja i vještine upravljanja novcem, odgovoran odnos prema financijama te promišljeno donošenje financijskih odluka. Uz obitelj, ključnu ulogu u tome ima i obrazovni sustav, posebno učitelji, nastavnici i profesori.

“Od financijske pismenosti ne treba zazirati, a kurikulum treba dodatno obogatiti sadržajima koji razvijaju financijsko razumijevanje”, rekao je Ćorić i dodao da Ministarstvo financija već više od desetljeća sustavno radi na promicanju financijske pismenosti u suradnji s brojnim institucijama i organizacijama.

Sofisticirane metode prevare

Na konferenciji su predstavljeni i nacionalni ambasadori financijske pismenosti, Dajana Barbić i Toni Milun, koje je odabralo Ministarstvo financija. S ministrom Ćorićem razgovarali su o njegovim iskustvima upravljanja novcem u vrijeme školovanja i studija.

Ćorić smatra da se ozbiljnije financijske pogreške najčešće događaju u razdoblju kada pojedinci počnu ostvarivati veće prihode, naglasivši pritom važnost stvaranja navike štednje već od prvih zarađenih iznosa.

Mladima je savjetovao da se klone ideje brze zarade, a iako, kako je rekao, nije financijski savjetnik, dodao je da osobno nije sklon ulaganjima u kriptovalute. Upozorio je i da razvoj novih financijskih aplikacija i instrumenata donosi i veći rizik od prijevara, pri čemu prevaranti koriste sve sofisticiranije metode.