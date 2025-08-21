Deloitteovo ispitivanje o očekivanjima private equity fondova: Vlada optimizam

Prema najnovijem Deloitteovom ispitivanju o očekivanjima o private equity fondovima, nakon zimskog pada, indeks povjerenja se vratio na uzlaznu putanju te zabilježio snažan rast na razinu iznad povijesnog prosjeka.

Povjerenje u private equity fondove se vratilo te se nastavlja jedan od najsnažnijih porasta optimizma u zadnjih 20 godina, koliko indeks postoji.

Ekonomska predviđanja uglavnom određuju u kojem će se smjeru indeks kretati svakog semestra, a ona su trenutačno izrazito dobra: naime, više od polovice ispitanika (58%) očekuje da će uvjeti ostati jednaki, dok skoro četvrtina ispitanika (24%) očekuje da će se poboljšati.

Ovo bi moglo dovesti do povećanja razine povjerenja pri provedbi transakcija, a više od četvrtine ispitanika (28%) očekuje porast broja transakcija, dok je omjer ispitanika koji očekuje smanjenje broja transakcija pao sa 14% na 11%. Većina ispitanika (61%) očekuje da će se tržišna aktivnost zadržati na istoj razini.

Očekivanja o likvidnosti na najvišoj razini

Velika mogućnost zaduživanja osigurat će nova ulaganja, a očekivanja ulagača u pogledu likvidnosti na najvišoj su razini u zadnjih deset godina: 41% ispitanika očekuje da će mogućnost zaduživanja porasti (u prošlom je ispitivanju to smatralo 31% ispitanika), dok više od polovice ispitanika (53%) očekuje da će likvidnost ostati na istoj razini u razdoblju koje slijedi.

„Oporavak indeksa dobrodošla je potvrda snažnog rasta koji bilježimo zadnjih nekoliko godina. Pokazuje da unatoč nesigurnosti ulagači u Centralnoj Europi smatraju da postoje dobre prilike za transakcije te imaju dovoljno iskustva za njihovu uspješnu provedbu”, tvrdi Ante Salopek, viši menadžer u Deloitteovu odjelu za strateško savjetovanje i transakcije. „Niz uspješnih rundi prikupljanja kapitala u kombinaciji s rastućom dostupnošću financiranja u regiji, bilo putem banaka ili alternativnih zajmodavaca, lokalnih i globalnih, čini regiju dobro kapitaliziranom i spremnom za podršku rastu poduzeća u godinama koje dolaze.”

Stvaranje vrijednosti bit će usmjereno na unaprjeđenje poslovanja, pri čemu više od trećine ispitanika (37%) ističe da je to jedini pouzdan način stvaranja vrijednosti u današnjim okolnostima. Premda se o ovome sve više govori u Zapadnoj Europi, gdje se generalni partneri suočavaju s višim troškovima zaduživanja i manjkom prilika za arbitražu, ovo je već dulje vrijeme ključno pitanje za većinu ulagača (55 %) u Srednjoj Europi, što i ne čudi s obzirom na relativno nisku razinu zaduživanja u transakcijama u odnosu na Zapadnu Europu.

