Devet europskih banaka najavljuje razvoj stablecoina

Očekuje se da će stablecoin biti lansiran u drugoj polovici sljedeće godine, a konzorcij ostaje otvoren za druge banke koje bi željele sudjelovati.

Devet europskih banaka razvijaju stablecoin temeljenog na euru. Stablecoini su vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana za stabilan vanjski izvor, u ovom slučaju euro. To sprječava potencijalno velike fluktuacije koje su uobičajene kod drugih kriptovaluta poput bitcoina.

U projektu sudjeluju njemačka DekaBank, talijanske UniCredit i Banca Sella, nizozemski ING, španjolska CaixaBank, belgijski KBC, švedski SEB, danska Danske Bank i austrijski Raiffeisen Bank International. Kako bi provele plan, banke su osnovale zajedničko ulaganje sa sjedištem u Nizozemskoj, koje će dobiti licencu za pružatelja digitalnog novca od središnje banke te zemlje, a potom će biti pod nadzorom.

Kako je objasnio konzorcij banaka, žele osigurati brz, siguran i jeftin način plaćanja svojim stablecoinom, u skladu sa svim pravilima EU. “Europska alternativa tržištu stablecoina također bi ojačala stratešku autonomiju Europe u platnim transakcijama“, izjavili su.

Globalnim tržištem stablecoina trenutno dominiraju američki pružatelji usluga Tether, Circle i Ripple. Trgovanje ovim oblikom kriptovalute regulirano je u SAD-u posebnim zakonom ovog ljeta. U međuvremenu, u Europska središnja banka proučava mogućnost uvođenja digitalnog eura. To bi predstavljalo europsko elektroničko sredstvo plaćanja koje bi bilo dostupno i prihvaćeno u svim zemljama eurozone.

Korištenje stablecoina značajno se povećalo diljem svijeta posljednjih godina. Izdavatelji ostvaruju profit prikupljanjem kamata na sredstva koja drže u rezervi za potporu svojim stablecoinima.