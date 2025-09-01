Dionice kineskog diva koji osvaja Europu oštro pale nakon objave da im je dobit potonula 30 posto

Nakon što su u petak izvjestili da im je dobit od travnja do lipnja niža za trećinu, vrijednost dionica BYD-a u ponedjeljak skliznula je za gotovo osam posto. Profitabilnost tvrtke pala je zbog cjenovnog rata proizvođača električnih vozila u Kini.

Dionice BYD-a, kotirane u Hong Kongu, pale su u ponedjeljak gotovo osam posto nakon što je kineski proizvođač električnih vozila izvijestio o naglom padu tromjesečne dobiti uslijed agresivnog cjenovnog rata na domaćem tržištu.

Teslin rival u petak je objavio neto dobit od 6,36 milijardi juana (827 milijuna eura) za razdoblje od travanja do lipnja, što je pad od oko 30 posto u odnosu na godinu ranije, prema podacima LSEG-a.

Pad dobiti zabilježeni je unatoč širenju prodaje u inozemstvu, što je pomoglo da prihodi kompanije porastu za 14 posto na godišnjoj razini, dosegnuvši oko 201 milijardu juana (26,1 milijardu eura).

Profitabilnost BYD-a narušena je zbog novog vala cjenovnog rata u Kini prošlog tromjesečja — fenomena koji je postao uobičajen u industriji, piše CNBC.

Cijene automobila u Kini pale 19 posto

Kompanija je u svom polugodišnjem izvješću o zaradi navela kako je “povećana cjenovna konkurencija i česta pojava pretjeranog marketinga” u kineskom EV sektoru “imala negativan periodičan utjecaj na razvoj industrije“.

Prema nedavnom izvješću Nomure, koje se poziva na podatke Autohome Research Institutea, maloprodajne cijene automobila u Kini pale su za oko 19 posto u posljednje dvije godine, na otprilike 165.000 juana (21.450 eura).

Umorne od nelojalne konkurencije, kineske vlasti su u svibnju upozorile da će kazniti proizvođače automobila koji potiču snižavanje cijena.

Intenzivno širenje na svjetska tržišta

Neto dobit BYD-a za prvo polugodište iznosila je 15,5 milijardi juana (2 milijarde eura), što je porast od gotovo 14 posto. Prihodi kompanije u prvih šest mjeseci porasli su za oko 23 posto na 371,3 milijarde juana (48,3 milijarde eura), dok je prodaja EV vozila dosegnula rekordnu razinu.

Kineski proizvođači automobila, uključujući BYD, proširuju poslovanje na nova tržišta diljem svijeta uslijed intenzivne domaće konkurencije. BYD prednjači u tom širenju, otvarajući salone diljem Europe i lansirajući vozila po konkurentnim cijenama tijekom protekle dvije godine.

U srpnju je europskom kontinentu registrirano više od 13.000 novih BYD-ovih vozila, što predstavlja rast od 225 posto na godišnjoj razini, prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila.