Do financijske otpornosti uz ključne informacije  

Dostupnost jasnih i provjerenih informacija u središtu je projekta CroCIP, koji građanima pomaže u razumijevanju financijskih obveza i pronalasku održivih rješenja za upravljanje dugom.

Hrvatska je u području financijske pismenosti dosegnula prosjek zemalja članica OECD-a, a građani ostvaruju iznadprosječne rezultate kada je riječ o financijskom znanju. Ipak, najveći izazov i dalje ostaje njegova primjena u svakodnevnim financijskim odlukama, što potvrđuju i najnoviji rezultati OECD-ova istraživanja.

Upravo zato dostupnost jasnih, pouzdanih i pravodobnih informacija postaje sve važnija. Razumijevanje osobnih financija, upravljanje troškovima i pravodobna reakcija na financijske poteškoće ključne su vještine s direktnim utjecajem na kućni budžet.

S ciljem dodatnog jačanja financijske pismenosti građana i pružanja konkretne podrške u upravljanju dugom, Fina trenutno provodi EU projekt CroCIP – Croatian Central Info Point for Debt Advice Services and Financial Literacy.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Program jedinstvenog tržišta, a provodi se od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026. godine. Cilj projekta je na jednom mjestu pružiti građanima jasne, razumljive i provjerene informacije koje im mogu pomoći u donošenju odgovornih financijskih odluka i lakšem upravljanju dugom.

Kroz održane edukacije i radionice za srednjoškolce i studente projekt CroCIP potiče razvoj zdravih financijskih navika i odgovornog odnosa prema novcu, s ciljem smanjenja rizika prezaduženosti u budućnosti

Središnji element projekta je centralna info-točka “Savjeti za upravljanje dugom i financijsku pismenost” na Fininoj web stranici, dostupna svima koji žele bolje razumjeti financijske obveze, pronaći konkretne informacije o rješavanju dugova ili izbjeći prezaduženost.

Na jednom mjestu građani mogu pronaći:

Edukativne članke i vodiče o upravljanju dugom i financijskim obavezama

Kontakte pravnih klinika i udruga koje pružaju dodatnu pomoć i savjetovanje

Video sadržaje o ključnim pitanjima koja muče dužnike i vjerovnike

Svrha edukativnih sadržaja je ojačati financijsku informiranost i otpornost građana kroz upoznavanje s njihovim pravima i obvezama te dostupnim rješenjima. Poseban fokus stavljen je na pravodobnu komunikaciju s vjerovnicima, čime se mogu izbjeći dodatni troškovi i dugotrajni postupci poput ovrhe.

U fokusu edukativnih sadržaja su konkretne životne situacije s kojima se građani svakodnevno susreću, uključujući:

Blokadu računa

Prodaju kredita i dugovanja drugom vjerovniku

Zastaru potraživanja

Uzdržavanje djeteta

Zamke minusa na računu

Jednostavni i redovni stečaj potrošača

Otvaranje zaštićenog računa

Pravna rješenja u procesu ovrhe

Cilj je pomoći građanima da sigurnije upravljaju svojim financijama, donose informirane odluke i dugoročno grade stabilniju financijsku budućnost.

Projekt posebnu pažnju posvećuje i mladima. Kroz održane edukacije i radionice za srednjoškolce i studente potiče se razvoj zdravih financijskih navika i odgovornog odnosa prema novcu, s ciljem smanjenja rizika prezaduženosti u budućnosti.

CroCIP predstavlja korak prema sustavnijem pristupu financijskoj edukaciji u Hrvatskoj, s naglaskom na praktičnu primjenu znanja i dostupnost konkretne podrške građanima.

Više informacija građani mogu pronaći na Fininoj stranici “Savjeti za upravljanje dugom i financijsku pismenost”.