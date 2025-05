Dogovor SAD-a i Kine oporavio burze: Bezos, Musk i Zuckerberg bogatiji za više od 40 milijardi dolara

Dionice i burze su jučer snažno porasle nakon što je trgovinski rat između SAD i Kine značajno popustio. Najvrjednije američke kompanije, koje su u velikoj mjeri trpile zbog sukoba između Pekinga i Washingtona, ponovo su oživjele.

Pregovori između predstavnika Washingtona i Pekinga, održani ovog vikenda u Ženevi, završeni su dogovorom da obje strane smanje carine kroz najmanje 90 dana. SAD su smanjile svoje carine na kinesku robu sa 145 posto na 30 posto, dok je Kina smanjila carine na američku robu sa 125 posto na 10 posto.

To je dovelo do skoka globalnih burzi, predstavljajući najočigledniji znak do sada da Washington odustaje od najagresivnijih planova trgovinskog rata. Indeks Hang Seng, koji obuhvaća dionice izlistane u Hongkongu, porastao je za tri posto u ponedjeljak. Slične dobitke zabilježile su i američke burze.

Indeks blue-chip dionica Dow Jones porastao je za 2,8 posto, odnosno 1.160 bodova, dok je referentni S&P 500 skočio za 3,3 posto, a tehnološki indeks Nasdaq zabilježio je rast od 4,4 posto.

Dow, S&P i Nasdaq zatvorili su dan na najvišim razinama još od redom 26. ožujka, 3. ožujka i 28. veljače.

Sedam veličanstvenih u usponu

Najveći doprinos rastu dale su tehnološke mega-kompanije koje u velikoj mjeri ovise od simbiotskog odnosa SAD i Kine. Dionice Amazona (porast 8%), Applea (6%), Nvidije (5%) i Tesle (7%) nadmašile su šire tržište.

Takođe su rasle dionice ostalih članica “veličanstvenih sedam” — Alphabet (3%), Meta (8%) i Microsoft (2%).

Tržišna kapitalizacija spomenutih sedam tehnoloških giganata porasla je 830 milijardi dolara. Predvodili su ih Apple, Amazon i Nvidia, čije su vrijednosti porasle za više od 150 milijardi dolara svaka.

Tesla ponovo vrijedi više od bilijun dolara

Zahvaljujući ovom skoku, kompanija za električna vozila Elona Muska dostigla je tržišnu vrijednost od bilijun dolara prvi put od kraja veljače. Cijena dionica Tesle od oko 320 dolara i dalje je ispod svog povijesnog maksimuma od skoro 490 dolara iz prosinca. Tada su investitori masovno ulagali u dionice u iščekivanju efekta Muskove uloge u administraciji Donalda Trumpa.

Već najbogatiji čovjek na svijetu, Musk je u ponedjeljak povećao svoje bogatstvo za 11 milijardi dolara zahvaljujući rastu burze i Teslinih dionica. Time je njegova neto vrijednost porasla na 407 milijardi dolara, prema najnovijim procjenama Forbesa. Drugi na listi najbogatijih, osnivač Amazona Jeff Bezos, i treći – izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg, obogatili su se za 14, odnosno 16 milijardi dolara. Ali, i dalje su više od 180 milijardi dolara „siromašniji“ od Muska.

San koji se ostvaruje za tehnološke kompanije

Deeskalacija između SAD-a i Kine bila je „ogromna pobjeda za optimiste“, rekao je analitičar Wedbusha Dan Ives u bilješci klijentima. Drastično smanjenje carina nazvao je „snom koji se ostvaruje“ za američku tehnološku industriju.

Trump je počeo popuštati s carinama 9. travnja kada je privremeno suspendirao većinu najtežih carina na 90 dana, iako nije pokazivao mnogo fleksibilnosti prema kineskim nametima sve do prošle nedjelje, kad je najavio moguću carinu od 80 posto na kinesku robu – skoro tri puta više od stope dogovorene u ponedjeljak. Apple, Nvidia i Tesla su među američkim kompanijama koje najviše ovise od kineskog tržišta. Ono je činilo najmanje 17 posto njihove prodaje u 2024. godini.

Derek Saul, novinar Forbesa