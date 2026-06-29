Dok drugi čekaju, iskusni kupuju zlato: stručnjak objašnjava zašto 

Tržište zlata teško uspijeva zadržati potporu na razini od 4.000 USD po unci zbog jačanja dolara, a iako je ta razina posljednjih tjedana bila u središtu pozornosti, analitičari smatraju da aktualna korekcija ne bi trebala značiti kraj dugoročnog bikovskog trenda.

Iako se zlato u javnosti često povezuje s razdobljima kriza, inflacije ili geopolitičkih napetosti jer tada u pravilu njegova vrijednost raste, ponašanje investitora na tržištu pokazuje da interes za ovaj plemeniti metal ne prestaje ni kada cijena žutog metala pada. Naprotiv, upravo tada se često odvijaju najvažnije i najpromišljenije odluke o dugoročnom pozicioniranju.

“Tijekom 1970-ih zlato je palo oko 45% između vrhunaca sredinom desetljeća i najnižih razina 1976., prije nego što je 1980. poraslo na rekordne razine. Tijekom financijske krize 2008. palo je približno 30%, a zatim se snažno oporavilo i 2011. dosegnulo rekordne razine. Ti primjeri pokazuju da su oštre korekcije često bile dio puta dugoročnih ulagača u zlato, a pitanje koje trebaju postaviti jest jesu li se temeljni razlozi za držanje zlata bitno promijenili. Odgovor je ne, nisu. Pojačane kupnje središnjih banaka, diverzifikacija deviznih pričuva, rast javnog duga i fiskalna neizvjesnost i dalje daju strukturnu potporu zlatu”, objašnjava Vladimir Potočki, direktor sektora investicijskog zlata u Auro Domusu i član uprave Auro Domus Online.

Zlato nije “reaktivna” nego strateška imovina

Zlato se u investicijskim portfeljima ne promatra isključivo kao odgovor na krizne situacije, nego kao dugoročni alat za očuvanje vrijednosti. Investitori ga zato ne kupuju samo kada raste nesigurnost, nego ga postupno akumuliraju kao stabilizator portfelja. Njegova uloga nije u ostvarivanju kratkoročnih dobitaka, već u očuvanju kupovne moći kroz dulje razdoblje te u smanjenju ukupnog rizika ulaganja

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“Kada je cijena zlata u snažnom rastu, odluke su često vođene strahom od propuštanja prilike, što povećava rizik ulaska na lokalnim vrhovima. Iskusni investitori zato čekaju ili aktivno koriste kratkoročne padove unutar uzlaznog trenda kako bi poboljšali prosječnu ulaznu cijenu, smanjili rizik lošeg tajminga te postupno gradili poziciju bez pritiska tržišta. Drugim riječima, oni pad cijene ne doživljavaju kao signal za uzbunu, nego kao potencijalnu priliku za akumulaciju zlata”, ističe Potočki.

Cijena zlata rijetko raste linearno. Čak i u snažnim uzlaznim trendovima normalne su faze od nekoliko dana ili tjedana korekcije. Ulagači to koriste kao dio strategije “kupnje u valovima” – umjesto jedne velike odluke, pozicija se gradi kroz više ulaza u različitim fazama korekcije.

Iz Auro Domusa ističu da je zlato dugoročna investicija te da je u tom kontekstu važno gledati višegodišnje brojke – cijena je u zadnjih pet godina narasla više od 130%, a u zadnjih deset godina oko 220%. Zato iskusni investitori ne povezuju kratkoročne padove s promjenom dugoročnog investicijskog slučaja, nego ih koriste kao tehnički povoljnije razine za ulazak.

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