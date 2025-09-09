ECB i kineska središnja banka produljile sporazum o opskrbi juanima i eurima

Europska središnja banka (ECB) objavila je da je produljila sporazum s Kineskom narodnom bankom o opskrbi eurima i juanima za još tri godine, naglasivši važnost bilateralne trgovine i ulaganja između eurozone i azijskog diva.

ECB i Kineska narodna banka (PBC) uspostavili su mehanizam “zamjene valuta” 8. listopada 2013. godine, stavljajući bankama u eurozoni na raspolaganje 350 milijardi juana. Kineske banke mogle su pak računati na 45 milijardi eura.

Sporazum je u ponedjeljak produljen po četvrti put, do 8. listopada 2028. godine, uz iste uvjete, uvažavajuću veliki obujam trgovine i ulaganja između eurozone i Kine, stoji u priopćenju ECB-a.

Banke u eurozoni mogu tako i u iduće tri godine računati na pristup juanima u slučaju nagle nestašice kineske valute ili poremećaja na tržištu juana, dodaje se.

Kineska središnja banka navodi pak u priopćenju da je produljila sporazume o opskrbi juanima i sa središnjim bankama Švicarske i Mađarske.

Sporazum sa švicarskom središnjom bankom produljen je također za tri godine i jamči bankama 150 milijardi juana odnosno 17 milijardi švicarskih franaka.

Mađarske banke moći će pak u idućih pet godina računati na 40 milijardi juana, a kineske zauzvrat na 1,9 bilijuna forinti.

“Produljenje navedenih bilateralnih sporazuma o međusobnoj opskrbi valutama dodatno će produbiti monetarnu i financijsku suradnju Kine i odgovarajućih gospodarstava, osigurati uvjete za bilateralnu trgovinu i ulaganja i poduprijeti stabilnost financijskih tržišta”, stoji u priopćenju kineske središnje banke.