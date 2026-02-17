ECB priprema teren za značajniju ulogu eura u trgovini

Europska središnja banka (ECB) predstavila je u subotu plan koji bi trebao osigurati likvidnost u eurima središnjim bankama širom svijeta i pripremiti teren za pojačanu upotrebu zajedničke europske valute u svjetskoj trgovini.

ECB je do sada osigurala pristup repo linijama tek Mađarskoj, Rumunjskoj, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, San Marinu, prema podacima na bančinoj službenoj stranici

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde rekla je prije desetak dana da preispituju okvir za likvidnost kako bi ga doradili kroz repo linije.

“Želimo ih otvoriti i učiniti ih atraktivnijima središnjim bankama drugih zemalja izvan eurozone i izvan Europe”, objasnila je Lagarde, skicirajući planove koji bi euru trebali osigurati ulogu jake valute.

Da bi međunarodna uloga određene valute bila izvor njezine snage, nužni su elementi koji se uspostavljaju s vremenom, rekla je šefica ECB-a, izdvojivši pouzdano i sigurno okruženje u kojem se znaju i poštuju zakoni, a eurozona i euro zadovoljavaju taj kriterij, dodala je.

“Postoji i treća komponenta, koja se također poboljšava, a to je kapacitet za trgovinu s ostatkom svijeta”, naglasila je, dometnuvši da su za jaku valutu nužni i trgovinski sporazumi EU-a s Mercosurom, Indijom i Australijom i drugim dijelovima svijeta.

U govoru na Muenchenskoj konferenciji o sigurnosti Lagarde je rekla da se ECB mora pripremiti za okruženje koje neće biti stabilno kao što je bilo do sada.

“Moramo izbjeći situaciju u kojoj bi taj stres mogao izazvati val prodaje vrijednosnih papira denominiranih u eurima na globalnim tržištima financiranja, što bi moglo ometati transmisiju naše monetarne politike“, rekla je šefica ECB-a.

Banka će zato od trećeg tromjesečja ove godine osigurati pristup repo aranžmanima svim središnjim bankama diljem svijeta, pod uvjetom da nisu isključene iz reputacijskih razloga, poput pranja novca, financiranja terorizma ili međunarodnih sankcija.

Instrument će im po novome osigurati stalan pristup iznosu od 50 milijardi eura. Do sada sklapale su ugovor o pristupu kroz ograničeno vremensko razdoblje.

“Cilj je te promjene je osigurati veću fleksibilnost toga instrumenta, njegovu geografsku rasprostranjenost i važnost za globalne vlasnike vrijednosnih papira u eurima“, navodi se u priopćenju ECB-a.

Instrument će zajmodavcima koji ne mogu pribaviti novac na tržištu omogućiti posudbu eura od ECB-a u zamjenu za visokokvalitetni kolateral, uz obavezu povrata u određenom roku, zajedno s kamatama.

Repo linije ublažavanju moguće prelijevanje negativnih posljedica na financijska tržišta u eurozoni otklanjanjem prijetnje poremećaja na tržištima financiranja dominiranog u eurima izvan područja primjene zajedničke europske valute, stoji u priopćenju.

Zajamčeni pristup eurima mogao bi po prirodi stvari potaknuti potražnju za imovinom denominiranom u eurima i potaknuti banke izvan 21-člane eurozone da je kupuju, napominje Reuters.