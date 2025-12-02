Europska središnja banka blokira plan o zajmu Ukrajini od 140 milijardi eura

Regulator eurozone odbio je dati potporu zajmu koji bi bio pokriven zamrznutom ruskom imovinom, uz obrazloženje da bi takav potez bio u suprotnosti s europskim ugovorima.

Europska središnja banka (ECB) odbila je pružiti potporu za zajam Ukrajini u iznosu od 140 milijardi eura, koji bi bio osiguran zamrznutom ruskom imovinom, objavio je Financial Times.

Regulator eurozone zaključio je da prijedlog zajma za Ukrajinu, koji je iznijela Europska komisija, krši mandat ECB-a, navodi britanski list pozivajući se na dužnosnike.

Dužnosnici su pitali ECB može li djelovati kao zajmodavac u krajnjoj nuždi za Euroclear Bank, kreditni ogranak belgijskog središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, kako bi se izbjegla kriza likvidnosti, rekli su izvori upoznati s razgovorima. ECB je Komisiji odgovorio da to nije moguće.

List se poziva na internu analizu ECB-a u kojoj je regulator zaključio da je inicijativa Komisije jednaka pružanju izravnog financiranja vladama, budući da bi središnja banka time pokrivala financijske obveze država članica EU-a. Međutim, takva praksa zabranjena je europskim ugovorima jer može dovesti do visoke inflacije i narušavanja vjerodostojnosti središnje banke, ističe Financial Times.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi ruski odgovor bio vrlo oštar i bolan ako bi zemlje EU-a iskoristile zamrznutu rusku imovinu za izdavanje “reparacijskog zajma” Ukrajini.