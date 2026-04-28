Europski parlament želi da dugoročni proračun EU premaši dva bilijuna eura, odmah ga povećali za 200 milijardi

Zastupnici traže veća izdvajanja za poljoprivredu, regije i industriju, dok države članice upozoravaju na potrebu ograničavanja potrošnje.

Europski parlament u utorak je glasao za to da sljedeći sedmogodišnji proračun EU-a bude 10 posto veći od prijedloga Europske komisije, čime bi ukupna potrošnja Unije premašila dva bilijuna eura.

Na glasovanju u Strasbourgu zastupnici su podržali povećanje proračuna za dodatnih 200 milijardi eura za poljoprivrednike, regije i industrijsku konkurentnost. Velika većina zastupnika odobrila je prijedlog, s 370 glasova za, 201 protiv i 84 suzdržana.

Ovo glasovanje otvara put napetim pregovorima s nacionalnim vladama. Države članice poput Nizozemske i Njemačke već su poručile da žele proračun manji od onoga koji predlaže Komisija. Parlament je također pozvao na veće namjensko izdvajanje sredstava za programe EU-a te uvođenje novih, zajedničkih poreza na razini EU-a, uključujući online kockanje, tehnološke gigante poput Amazona i Googlea te kripto kompanije.

Prijedlog Komisije za razdoblje od 2028. do 2034. predviđa 1,8 bilijuna eura za rashode u područjima poput poljoprivrednih subvencija, industrijskog razvoja i međunarodne pomoći. Uz to, predviđeno je oko 165 milijardi eura za otplatu zajedničkog duga izdanog za financiranje postpandemijskog oporavka, čime ukupni proračun raste na 1,984 bilijuna eura, piše Politico.

“Vjerujemo da ne možemo učiniti više s manje – to je mit”, rekao je Siegfried Mureșan iz Europske pučke stranke, koji je uz Carlu Tavares iz socijaldemokrata glavni pregovarač Parlamenta za proračun.