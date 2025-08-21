Evo tko se najviše obogatio na kripto rizničkom boomu od 100 milijardi dolara

Od Anchorage Digitala do BitGoa i Morgan Stanleyja, sve veći broj financijskih tvrtki ubire velike naknade jašući na valu korporativne kupnje bitcoina.

Rekordan broj tvrtki izlistanih na burzi gomila kriptovalute u svoje bilance — navodno kako bi diverzificirali imovinu, zaštitili se od inflacije i privukli nove investitore. No neizrečeni razlog, naravno, jest želja menadžmenta da podigne cijenu vlastitih dionica. Posljednjih mjeseci dovoljno je bilo samo najaviti takozvanu “crypto treasury” strategiju da se postignu premije na tržišnim cijenama.

“Prava zarada ipak ide onima koji prodaju ‘krampove i lopate’ ove nove zlatne groznice – skrbnicima, brokerima, upraviteljima imovinom i investicijskim bankama koje ubiru naknade na svaku trgovinu, prijenos i pohranu.

Tijekom proteklih šest mjeseci, trend je dosegao “točku usijanja” i “potpuno je zarazan”, kaže Nathan McCauley, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Anchorage Digital iz San Francisca. Njegova kripto banka već je sklopila ugovore o nadzoru nad bitcoin trezorom od dvije milijarde dolara tvrtke Trump Media te portfeljem od 760 milijuna dolara Nakamoto Holdingsa, kompanije fokusirane na bitcoin koja je nedavno najavila SPAC spajanje s KindlyMD-om, malom gubitaškom zdravstvenom tvrtkom iz Salt Lake Cityja čije su dionice tavorile ispod dva dolara prije priopćenja u svibnju. Danas KindlyMD-ov Nakamoto, čije ime odaje počast pseudonimnom osnivaču Bitcoina, Satoshiju Nakamotu, kotira na NASDAQ-u pod oznakom NAKA. Dionice mu se prodaju po 15 dolara, dajući mu tržišnu kapitalizaciju od 114 milijuna dolara.

Sve se kupuje

Prije godinu dana, mala skupina korporativnih kupaca zajedno je držala nešto više od 416.000 bitcoina. Danas, prema podacima portala Bitcoin Treasuries.net, najmanje 152 na burzu uvrštene tvrtke kontroliraju više od 950.000 coina vrijednih preko 110 milijardi dolara. Neosporna “velika riba” u grupi i dalje je milijarder Michael Saylor sa svojom tvrtkom Strategy, koja je pionir korporativnog kripto modela, snažno oslonjena na kreativne oblike financiranja poput konvertibilnih obveznica i varijabilnih beskonačnih povlaštenih dionica. Strategy Inc., koja je započela kao mala softverska tvrtka MicroStrategy iz Tysons Cornera u Virginiji, danas posjeduje bitcoin vrijedan 73 milijarde dolara, dok joj tržišna kapitalizacija iznosi 95 milijardi — dakle 25 posto više od same vrijednosti kriptoimovine.

A Saylorovi sljedbenici ne staju samo na bitcoinu — kupuju i ether, solanu te čitav niz drugih digitalnih imovina. Samo ove godine, prema podacima tvrtke za kripto-savjetovanje Architect Partners iz Palo Alta, korporacije su prikupile više od 98 milijardi dolara za tu svrhu, dok je još 59 milijardi obećalo 139 kompanija od lipnja naovamo. Najnoviji primjer: World Liberty Financial, kripto tvrtka u većinskom vlasništvu Trumpove obitelji, nedavno je objavila da u svom trezoru ima 1,5 milijardi dolara, osiguranih vlastitim tokenom WLFI. To se nadovezuje na dvije milijarde dolara vrijednu bitcoin riznicu Trump Medije.

Tvrtke koje profitiraju na rastu kripto riznica

Tvrtka Usluge Značajni poslovi Anchorage Skrbništvo, kripto banka Trump Media, KindlyMD, Cantor Fitzgerald Barclays Investicijsko bankarstvo Strategy BitGo Skrbništvo Quantum BioPharma, Bullish Bitwise Upravljanje imovinom OFA Group Cantor Fitzgerald Investicijsko bankarstvo Twenty One Capital, MARA Holdings,

Bitcoin Standard Treasury Company,

Semler Scientific, KULR Cohen & Co

Investicijsko bankarstvo KindlyMD Coinbase Brokerske usluge, skrbništvo Thumzup Galaxy Upravljanje imovinom, investicijsko bankarstvo, trgovačka platforma i usluge Mill City Ventures, DDC Enterprise Limited, BitMine Immersion Technologies, SharpLink Gaming Morgan Stanley Investicijsko bankarstvo Strategy, MARA Holdings Two Prime Institucionalno kreditiranje MARA Holdings

Za sada je širi utjecaj tog trenda teško kvantificirati jer je još uvijek u ranoj fazi, kaže Elliot Chun iz Architect Partnersa, no pomama je već “generirala mnogo naknada na svim razinama”.

Provizije od aranžiranja i druge naknade od ponuda povlaštenih dionica i konvertibilnih vrijednosnica već se pokazuju unosnim poslom za brojne tradicionalne investicijske banke i brokerske kuće, uključujući Morgan Stanley, Barclays Capital, Moelis & Company i TD Securities.

Primjerice, Strategy je u ožujku ponudio 722 milijuna dolara vrijednu emisiju od 8,5 milijuna povlaštenih dionica. Morgan Stanley je bio među aranžerima, zajedno s još otprilike desetak drugih tvrtki, zaradivši procijenjenih 10 milijuna dolara naknada. MARA Holdings, tvrtka iz Fort Lauderdalea posvećena rudarenju kriptovaluta, a sada i kupnji te gomilanju bitcoina, u srpnju je izdala 950 milijuna dolara vrijedne konvertibilne obveznice. Morgan Stanley i ostali vjerojatno će na tom poslu uprihoditi 10 milijuna dolara.

Veliki dobitnici i skrbnici

Još jedan dobitnik booma korporativnih kripto riznica su kvalificirani skrbnici, koji čuvaju digitalnu imovinu u ime klijenata. Primjer je veteranski BitGo, sa sjedištem u Palo Altu, koji je u prvoj polovici 2025. premašio 100 milijardi dolara imovine pod skrbništvom, zahvaljujući i procvatu kripto tržišta i rastu korporativnih riznica.

“Korporativne riznice čine sve veći dio našeg poslovanja. Još prije šest mjeseci nismo bili jako posvećeni tome, ali sada to čini dobar dio novih klijenata”, kaže Adam Sporn, šef prime brokeraže i institucionalne prodaje u SAD-u u BitGo-u. On procjenjuje da je u posljednjih nekoliko mjeseci dvadesetak tvrtki koje upravljaju kripto riznicama objavilo ugovore o skrbništvu s BitGo-om. Taj rast poslovanja pomogao je tvrtki da u srpnju povjerljivo podnese zahtjev za izlazak na burzu (IPO).

Veliki skrbnici poput BitGo-a i Coinbasea naplaćuju institucionalnim klijentima kombinaciju početnih, godišnjih i dodatnih naknada za držanje njihove kriptovalute i pomoć u ostvarivanju prihoda od nje. Najčešća struktura je godišnja naknada na temelju imovine pod skrbništvom, koja se obično kreće između 0,15 i 0,30 posto, iako veliki klijenti mogu ispregovarati cijene i do 10 baznih bodova, odnosno 0,10 posto, kaže Ravi Doshi, globalni suvoditelj tržišta u FalconX-u.

Što s kupljenom digitalnom imovinom?

Iako se te naknade prevode u stotine milijuna dolara prihoda za skrbnike koji čuvaju desetke milijardi dolara u bitcoinu, marže na skrbničkim ugovorima obično su vrlo niske. Potražnja za kriptovalutama koju stvaraju ti posrednici istodobno generira dodatne prihode za burze i prime brokere poput Coinbasea, FalconX-a i Cumberlanda. Svaka kupnja hrani ciklus: više kupnje podiže cijene, privlači nove ulagače i stvara više tokena za trgovinu, ističe Dan Dolev, stariji fintech analitičar u Mizuhu.

Osim trgovanja i skrbništva, usluge stvaranja prinosa poput stakinga, posudbi i opcijskih strategija predstavljaju još jedan unosan pravac. Staking nagrađuje korisnike koji zaključaju svoje tokene kako bi pomogli u validaciji blockchain transakcija, dok opcijske strategije podrazumijevaju korištenje financijskih derivata za prilagodbu profila rizika i prinosa portfelja bez promjene osnovne alokacije imovine. “Kako te kompanije prikupljaju kapital s namjerom da ga stave u svoje bilance, vrlo brzo dolaze do pitanja ‘što sada?’”, kaže Chun iz Architect Partnersa. “Postoji više od 60 milijardi dolara u kripto imovini koja mora ostvarivati prinos, a te javno izlistane kompanije to ne mogu same.” Do sada su se oslanjale na rast vrijednosti same imovine kako bi generirale povrat, ali brza ekspanzija trenda kripto riznica stavit će pritisak na tvrtke da se diferenciraju, tražeći strategije koje donose prinos ili jeftin kapital za kupnju bitcoina, kaže Sidney Powell, direktor tvrtke za kripto posudbe Maple Finance sa sjedištem u Melbourneu.

Ima još mnogo prostora za rast

Kako bi izgradile konkurentsku prednost, te će se kompanije sve više okretati institucionalnim zajmodavcima poput Two Primea i Maple Financea, te upraviteljima imovine poput Wave Digital Assetsa, Arce i Galaxyja, koji naplaćuju između 25 i 50 baznih bodova za usluge upravljanja riznicom, navodi Juan Leon, viši investicijski strateg u Bitwiseu, tvrtki za upravljanje i savjetovanje kripto imovinom. Ranije ovog mjeseca Galaxy je izvijestio o priljevima od 175 milijuna dolara u svoj posao upravljanja rizničkom imovinom, dijelom zahvaljujući pružanju rješenja za rizničku imovinu za dvadesetak svojih klijenata koji drže kriptovalute u svojim riznicama.

U međuvremenu, Wall Street već financira taj val. Ohrabren povoljnijom politikom predsjednika Trumpa i jasnijim regulacijama, div među fondovima Capital Group, hedge fond D1 Capital Partners i investicijska banka Cantor Fitzgerald nalaze se među onima koji financiraju korporativno gomilanje kriptovaluta.

Unatoč skeptičarima, procvat digitalnih kripto riznica tek je u začecima. “Vjerujemo da će, na kraju, sve kompanije biti kripto rizničke kompanije u jednom ili drugom obliku”, kaže Leon, ističući da se trenutno oko 31 bilijun dolara nalazi u korporativnim novčanim rezervama diljem svijeta. “Bez obzira drže li jedan, 10 ili 100 posto imovine u kriptu, držat će barem nešto. Dakle, imamo još mnogo prostora za rast.“

Julie Goldenberg, novinarka Forbesa