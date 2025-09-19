HANFA upozorava na financijske prijevare u kojima koriste lažni pravilnik s Hanfinim obilježjima

Kako bi bili uvjerljiviji u svom pokušaju da prevare građane, prevaranti koriste i lažni Hanfin pravilnik – upozorila je ta regulatorna agencija.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga upozorila je u petak na financijske prijevare u kojima se koristi lažni pravilnik s njezinim obilježjima. To uz ime uključuje i Hanfin logo, memorandum, pečat i lažni potpis Ante Žigmana.

Više građana obavijestilo je Hanfu da ih se kontaktiralo putem raznih kanala uz nagovaranje na uplatu novčanih sredstava u svrhu ulaganja. Jedna od tvrtki koja nije ovlaštena pružati usluge u Hrvatskoj i ne nalaze se u registrima Hanfe je Swiss Capital. Na osnovu Hanfine objave nije jasno radi li se o stvarnoj ili fiktivnoj tvrtki ni gdje je registrirana ako je stvarna. Iz informacija dostupnih na internetu čini se da je i to ime zloupotrijebljeno.

Hanfa je i ranije upozoravala na pojavu e-mailova i telefonskih poziva prevaranata, u kojima se oni lažno predstavljaju kao zaposlenici Hanfe. Sada se ponovno pozivaju građani da obrate posebnu pozornost u slučajevima kada ih se kontaktira s ponudom za ulaganje ili traži uplata novčanih sredstava.

Također podsjećaju građane da ih HANFA nikada neće kontaktirati s ponudom za ulaganja, neće slati dopise o ulaganjima niti će tražiti podatke o računima za uplatu novčanih sredstava u svrhu ulaganja ili bilo kakve druge slične podatke.

Screenshot dijela lažnog Hanfinog pravilnika; Screenshot: HANFA