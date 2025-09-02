Inflacija u eurozoni porasla u kolovozu. Ima li razloga za zabrinutost?

Inflacija u eurozoni neznatno je porasla na 2,1% u kolovozu, što je nešto iznad očekivanja, ali i dalje blizu ciljane razine Europske središnje banke. Temeljna inflacija ostala je na 2,3%.

Inflacija u eurozoni porasla je u kolovozu, premašivši očekivanja, ali ostajući dovoljno blizu ciljane stope Europske središnje banke od 2% kako bi se izbjegla prevelika zabrinutost – barem zasad.

Prema najnovijoj kratkoj procjeni Eurostata, godišnja inflacija u eurozoni porasla je na 2,1% u kolovozu, što je porast s 2,0% u srpnju. Ekonomisti nisu očekivali promjene. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,2%.

Temeljna inflacija, koja isključuje energiju, hranu, alkohol i duhan ostala je stabilna na 2,3% četvrti mjesec zaredom. Ne ubrzava se na način koji bi izazvao uzbunu.

Inflacija u sektoru usluga blago se smiruje

Cijene hrane, alkohola i duhana porasle su za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu, što je neznatno manje od 3,3% u srpnju, dok se inflacija usluga neznatno smanjila na 3,1%.

U međuvremenu, cijene neenergetskih industrijskih dobara ostale su stabilne na 0,8%, a cijene energije nastavile su padati, iako sporijim tempom, pale su za 1,9% u usporedbi s 2,4% u srpnju.

Među članicama eurozone i dalje postoje velike razlike. Estonija je zabilježila najvišu godišnju inflaciju od 6,2%, slijedi Hrvatska s 4,6%, dok su Francuska i Cipar imale najniže stope od 0,8% odnosno -0,1%.

Belgija se istaknula s porastom cijena od 1,5% na mjesečnoj razini. Nasuprot tome, nekoliko zemalja zabilježilo je deflaciju: Grčka je zabilježila pad od 0,6%, Litva i Finska pale su za 0,3%, Latvija i Italija pale su za 0,2%, a Portugal je neznatno pao za 0,1%.

Europska središnja banka posljednji se put sastala u srpnju, kada je odlučila pauzirati smanjenje kamatnih stopa nakon osam uzastopnih smanjenja.

Koji su daljnji koraci ECB-a?

Predsjednica Christine Lagarde izjavila je da je ECB u dobroj poziciji, ali je također zauzela oprezan ton, ističući neizvjesnosti povezane s trgovinskom politikom i globalnim lancima opskrbe, prenosi Euronews.

S obzirom na to da inflacija pokazuje uglavnom stabilan trend blizu ciljane razine ECB-a i da stopa nezaposlenosti u eurozoni ostaje na rekordno niskih 6,2%, tržišta ne očekuju nikakvu promjenu kamatnih stopa na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća 10. rujna.

Kamatna stopa na depozitni aranžman vjerojatno će ostati na 2%, jer ECB i dalje čeka.

Dionice su na tržištima bile pod pritiskom, a politička neizvjesnost povećala je nervozu ulagača. I Francuska i Nizozemska bore se s domaćom nestabilnošću.

Njemački DAX pao je za 1%, skliznuvši ispod granice od 24.000 na razine koje nisu viđene od početka kolovoza. Talijanski FTSE MIB i španjolski IBEX 35 slijedili su taj primjer, dok je francuski CAC 40 ostao nepromijenjen.

Širi indeks Euro STOXX 50 pao je za 0,5%, a Euro STOXX 600 također se povukao za 0,6%.