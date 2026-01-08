Svjetska trgovina naftom utječe na snagu valute koja se pri tome koristi. Reuters je analizirao kako će američka intervencija u Venezueli utjecati na petrodolar.

Motivi za američki napad na Venezuelu i za zarobljavanje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura vjerojatno su brojni, ali javnost se u raspravama tek rubno dotaknula naznaka strategije Bijele kuće koja bi trebala učvrstiti poziciju ‘petrodolara’, piše Reutersov kolumnist Jamie McGeever.

Venezuelanska proizvodnja nafte trenutno je skromna i iznosi tek milijun barela dnevno, a rezerve su najveće u svijetu i prema nekim procjenama dosežu čak oko 300 milijardi barela, što je 17 posto ukupnih svjetskih rezervi, navodi McGeever.

Američki predsjednik Donald Trump jasno je naznačio da je SAD zainteresiran za iskorištavanje tog ogromnog potencijala i američki naftni divovi trebali bi u njegovim planovima revitalizirati posrnulu naftnu industriju Venezuele.

Zadržavanje te potencijalno ogromne buduće proizvodnje u američkoj ‘orbiti’ utjecalo bi na tržišta energenata, ali bi osiguralo i poziciju petrodolara, alata koji je SAD‑u dugo jamčio dominaciju u svjetskom financijskom sustavu.

Uspon Kine

Pojam “petrodolar” osmišljen je 1970‑ih, kad su SAD i Saudijska Arabija dogovorili da će se na svjetskom tržištu naftom trgovati u dolarima, stvorivši time novi izvor potražnje za zelenom novčanicom i učvrstivši američku stratešku, gospodarsku i političku moć.

Na vrhuncu moći petrodolar je vjerojatno bio u razdoblju od 2002. do sredine 2008., kad su cijene nafte bile nadomak 150 dolara po barelu.

Tada je SAD bio najveći svjetski uvoznik sirove nafte, što je zemljama-proizvođačima nosilo ogromne viškove u robnoj razmjeni sa SAD-om. Veliki dio tog viška izvoznici ‘crnog zlata’ ulagali su pak u američke državne obveznice, vraćajući novac u SAD. To je pak značilo niže prinose na američke državne obveznice i manje američke troškove zaduživanja.

U 2026. situacija je sasvim drugačija, upozorava kolumnist Reutersa. Zahvaljujući iznimnom napretku u proizvodnji nafte iz škriljevca SAD je danas najveći svjetski proizvođač nafte i od 2021. neto izvoznik ‘crnog zlata’.

Brojni drugi proizvođači, poput Saudijske Arabije, počeli su pak viškovima koje im u vanjskoj trgovini donosi izvoz nafte krpati vlastiti proračunski manjak.

Uspon Kine na poziciju gospodarske velesile i novi politički raskoli smanjili su istodobno udio globalne trgovine denominirane u dolarima. Službenih podataka nema, ali procjenjuje se da se danas čak 20 posto svjetske trgovine naftom plaća drugim valutama, poput eura ili juana.

Promijenila se i veza između dolara i nafte, upozorava McGeever.

Petrodolar slabi

Tečaj dolara i cijene nafte dugo su bili u raskoraku jer je jačanje zelene novčanice slabilo kupovnu moć kupaca s drugim valutama, a time i potražnju, a rezultat bi bile niže cijene nafte.

Tako je prema izračunima analitičara banke JP Morgan u razdoblju od 2005. do 2013. godine 1‑postotni rast ponderirane vrijednosti dolara dovodio do 3‑postotnog pada cijene barela nafte na londonskom tržištu.

U razdoblju od 2014. do 2022. isti postotni rast vrijednosti dolara značio je pak pad cijene barela nafte na londonskom tržištu za samo 0,2 posto, navodi kolumnist Reutersa.

U 2025. godini nafta je pojeftinila, a oslabio je i dolar.

Stoga je jasno da moć petrodolara slabi, mjereno udjelom američkih državnih obveznica u vlasništvu zemalja-proizvođača nafte, kao i udjelom prihoda od prodaje nafte u globalnim tokovima kapitala, zaključuje McGeever.

Konkurentnost i dominacija

Ti pokazatelji zrcale polagano, ali kontinuirano slabljenje globalnog statusa dolara tijekom proteklih nekoliko desetljeća, drži kolumnist Reutersa, podsjećajući da je udio zelene novčanice u deviznim pričuvama trenutno na najnižoj razini u 25 godina.

Dolar je i dalje glavna valuta svjetske trgovine, ali njegova pozicija i na tom području slabi, napominje McGeever.

Kabinet predsjednika Trumpa pokušava parirati tim trendovima. Dolar bi po njima trebao biti nešto slabiji kako bi američka industrija bila konkurentnija, ali trebao bi istodobno zadržati dominantnu poziciju na globalnim tržištima.

Nedavna zbivanja u Venezueli i uspostava određenog stupnja kontrole nad najvećim dokazanim naftnim rezervama u svijetu možda su dio strategije balansa u ostvarivanju tih ciljeva, uz prijetnje carinama zemljama koje pokušavaju osmisliti alternativu dolaru, u prvom redu skupine BRICS, nagađa kolumnist Reutersa.

“Dolar je i dalje ključna valuta na naftnom tržištu i SAD nastoji sačuvati tu njegovu poziciju”, citira McGeever riječi Hunga Trana, stručnjaka iz američkog think-tanka Atlantic Council.