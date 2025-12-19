Kako će zlato sjati u 2026.?

Nakon desetljeća kontinuiranog rasta cijena zlata, značajnog rasta cijena unazad dvije godine, prije koji mjesec bili smo svjedoci probijanja psihološke granice od 4.000 $ za uncu što je u fokus komentatora kretanja na svjetskim financijskim tržištima stavilo pitanje što očekivati dalje, što nas vezano uz cijenu zlata čeka u 2026. godini.

“Cijena zlatu kontinuirano raste jer su veliki kupci diljem svijeta intenzivirali kupovinu zlata. Govorimo o središnjim i poslovnim bankama, i velikim poslovnim sustavima. Cijena zlata odletjela je, rekli bismo, “u nebo” i – tome nije kraj”, kaže naš sugovornik Krunoslav Marčinko, predsjednik Uprave tvrtke Tetragram Projekt, vlasnika brenda Plemenit.

Uz nastavak rasta i u 2026., prema riječima Marčinka možemo očekivati i periode “korekcije cijene”, manjih, do 10%, i većih. Naime, intenziviranjem svih globalnih tržišnih aktivnosti, i dinamika kretanja cijene zlata će se intenzivirati. No, kad se podvuče crta, cijena zlata će nastaviti rasti, stavljajući nas na kušnju pred novim psihološkim granicama.

Pojačana potražnja za zlatom uvijek je povezana s rastom nesigurnosti zbog lokalnih i/ili globalnih geopolitičkih događaja, strahom pred pitanjem što u budućnosti donose aktualna ekonomska kretanja, padom povjerenja u institucije, pa tako i u papirnati novac i vrijednosne papire, pa do povećane skepse prema modelima koji trenutno usmjeravaju ekonomska kretanja.

A kada se nesigurnost, neizvjesnost i strah uvuku u ljude, kupovinom zlata vraćaju svoj mir, a cijene zlata tada rastu.

Što se događa na hrvatskom tržištu investicijskog zlata?

Hrvatsko tržište investicijskog zlata i dalje je vrlo “mlado” jer se tek ulaskom u EU 2013. zlato počelo kupovati bez PDV-a, što ga je učinilo atraktivnim ulaganjem. Treba istaknuti i da tradicionalno ponašanje naših ulagača karakterizira ulaganje u nekretnine kao i navika držanja novca na bankovnim računima iako na taj način vrijednost novca propada zbog niskih kamata. U novije vrijeme, imamo i ponudu trezorskih zapisa koje nudi država, s nešto boljim prinosima od kamata banaka.

Najpopularnije poluge

Prednosti ulaganja u zlato

Za razliku od oblika ulaganja kojima su hrvatski građani najviše skloni, zlato pokazuje značajne prednosti. Zlato je vrlo likvidna imovina koju možete prodati bilo kada, bilo gdje u svijetu, manje ili veće količine, ovisno o tome koliko vam gotovine u određenom trenutku treba. Cijena zlata gledano kroz duže intervale, trajno bilježi rast, i na taj način parira standardnoj inflaciji valuta, a danas vidimo da odgovara i na pojačana inflatorna kretanja u svijetu – značajnim rastom cijena unazad dvije godine.

Najpopularniji zlatnici

Hoće li biti nestašice zlata?

U uvjetima pojačane potražnje za zlatom kakvu bilježimo u zadnje vrijeme za očekivati je da će u jednom trenutku doći i do nestašice. “Za sada zlata još uvijek ima, kao sirovine. Ono čega nedostaje u lancu opskrbe tržišta su – kovnice. Njih za ovo vrijeme pojačane potražnje nema dovoljno pa to uvjetuje povremene zastoje u isporuci”, komentira Marčinko.

Savjet za male ulagače

Zamoljen za savjet malim ulagačima, građanima, u vezi odabira pravog trenutka za ulaganje u investicijsko zlato, Marčinko iz Tetragram Projekta – Plemenit kaže: “Savjet malim ulagačima je da u zlato ulože dio novaca kada god imaju prilike izdvojiti neki novac za štednju. Prednost je ulaganja u zlato što mogu kupiti onoliko koliko im mogućnosti u nekom trenutku dozvoljavaju: od poluge težine 1 grama nadalje, od malih zlatnika do većih. U vremenu povećanih inflatornih kretanja to bi bilo mudro, ako ne i nužno, kako bi i sutra imali koliko i danas, a možda i više.”

Savjet poduzetnicima

Osim savjeta građanima, ističe i preporuku hrvatskim poduzetnicima da razmotre ulaganje u investicijsko zlato, umjesto da im sredstva stoje na poslovnim računima i svakoga dana pomalo gube na vrijednosti. “Kao poslovni ljudi svjesni problema koje donosi poslovanje u uvjetima inflacije, začudan je njihov mali odaziv na ovakav način zaštite imovine tvrtke. Obzirom da postoje svi zakonski preduvjeti da koriste tu mogućnost, trebali bi razmotriti ovaj oblik ulaganja”, kaže Marčinko.

Ti si moje zlato!

Ulaganje u investicijsko zlato ne može nikada biti loša odluka jer cijena zlata će nastaviti rasti, ali istovremeno osiguravati “sigurnu luku” za našu imovinu, kako bismo je sačuvali za kvalitetan život u budućnosti. Na taj način od neželjenih događaja želimo zaštititi “naša zlata”: djecu, partnere, roditelje, unuke, našu obitelj.

U vrijeme dobrih želja iz Tetragram Projekta-Plemenit u 2026. svima želi mir i što veće blagostanje.

Zagrlite svoje najmilije i šapnite im “Ti si moje zlato!”. Ulaganje u investicijsko zlato možda ove godine bude i vaša novogodišnja odluka!

