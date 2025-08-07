Kako napreduje stečaj Jadran – tvornice čarapa?

Nekoć uspješna tvornica čarapa danas prolazi kroz stečaj u kojem se prodaju ostaci njezine imovine. Vrijednost joj je uglavnom mala.

Jadran – tvornica čarapa u stečaju objavila je na Zagrebačkoj burzi izvješće stečajne upraviteljice za posljednja tri mjeseca.

U njemu se ističe kako su radnička potraživanja isplaćena uz pomoć Agencije za osiguranje radničkih potraživanja. Između ostalog, angažiran je sudski vještak za procjenu vrijednosti žiga „Jadran”, a reviziju završnog računa provodi Moore Audit Croatia.

Prodan je jedan Iveco kamiončić za tek malo više od 2000 eura, a u tijeku je prodaja pokretnina i tri nekretnine u Šibeniku, Novom Sadu i Zagrebu.

Procijenjena je vrijednost strojeva, namještaja i opreme. Nabavna vrijednost je višemilijunska, no tržišna znatno manja. Primjerice nabavna vrijednost strojeve pod zalogom iznos 2,89 milijuna eura, a tržišna tek 166 tisuća. Dio imovine već prodan, dok se ostalo oglašava putem portala.

Jadran posjeduje i 100 posto udjela u Tvornici čarapa Jadran u Sarajevu, koju su zatvorili, a registrirani žigovi Jadran vrijedni su prema procjeni dr. Đure Horvata 223 tisuće eura.

U tijeku su i tri sudska postupka: Skupina malih dioničara traži ništetnost odluka Skupštine iz 2022. godine zbog proceduralnih propusta. U tom slučaju održano je tek pripremno ročište u svibnju prošle godine. Forbes Hrvatska nekoliko mjeseci nakon toga izvještavao je o tvrdnjama malih dioničara da je sve što vrijedi u Jadranu prebačeno na privatne tvrtke direktorovog sina.

Osim toga, vode se i dva postupka između B2 kapitala i Jadrana. B2 Kapital potražuje ukupno 3,37 milijuna eura od Jadrana, uključujući iznos vezan uz nekretninu u Zagrebu koja je bila predmet ovrhe i naknadno prodana. Dio tog iznosa Jadran osporava – konkretno 492.490,35 eura – tvrdeći da ta potraživanja nisu osnovana. Zbog toga je pokrenut zaseban spor u kojem Jadran traži sudsko utvrđenje da sporni dio B2-ove tražbine ne ulazi u stečajnu masu. Istovremeno, B2 Kapital pokušava ostvariti pravo izlučenja iz stečajne mase temeljem već prodane nekretnine, ali je cijeli predmet vraćen na ponovno odlučivanje nakon djelomičnog prihvaćanja Jadranove žalbe.