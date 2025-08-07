Kako napreduje stečaj Jadran – tvornice čarapa?

Financije
author image
Bojan Bajgorić Šantić 7. kol 2025. 11:27
featured image
Pogon i poslovna zgrade Jadran tvornice čarapa; Foto: Goran Mehkek / Cropix

7. kol 2025. 11:27

Nekoć uspješna tvornica čarapa danas prolazi kroz stečaj u kojem se prodaju ostaci njezine imovine. Vrijednost joj je uglavnom mala.

Jadran – tvornica čarapa u stečaju objavila je na Zagrebačkoj burzi izvješće stečajne upraviteljice za posljednja tri mjeseca.

U njemu se ističe kako su radnička potraživanja isplaćena uz pomoć Agencije za osiguranje radničkih potraživanja. Između ostalog, angažiran je sudski vještak za procjenu vrijednosti žiga „Jadran”, a reviziju završnog računa provodi Moore Audit Croatia.

Prodan je jedan Iveco kamiončić za tek malo više od 2000 eura, a u tijeku je prodaja pokretnina i tri nekretnine u Šibeniku, Novom Sadu i Zagrebu.

Procijenjena je vrijednost strojeva, namještaja i opreme. Nabavna vrijednost je višemilijunska, no tržišna znatno manja. Primjerice nabavna vrijednost strojeve pod zalogom iznos 2,89 milijuna eura, a tržišna tek 166 tisuća. Dio imovine već prodan, dok se ostalo oglašava putem portala.

Jadran posjeduje i 100 posto udjela u Tvornici čarapa Jadran u Sarajevu, koju su zatvorili, a registrirani žigovi Jadran vrijedni su prema procjeni dr. Đure Horvata 223 tisuće eura.

U tijeku su i tri sudska postupka: Skupina malih dioničara traži ništetnost odluka Skupštine iz 2022. godine zbog proceduralnih propusta. U tom slučaju održano je tek pripremno ročište u svibnju prošle godine. Forbes Hrvatska nekoliko mjeseci nakon toga izvještavao je o tvrdnjama malih dioničara da je sve što vrijedi u Jadranu prebačeno na privatne tvrtke direktorovog sina.

Osim toga, vode se i dva postupka između B2 kapitala i Jadrana. B2 Kapital potražuje ukupno 3,37 milijuna eura od Jadrana, uključujući iznos vezan uz nekretninu u Zagrebu koja je bila predmet ovrhe i naknadno prodana. Dio tog iznosa Jadran osporava – konkretno 492.490,35 eura – tvrdeći da ta potraživanja nisu osnovana. Zbog toga je pokrenut zaseban spor u kojem Jadran traži sudsko utvrđenje da sporni dio B2-ove tražbine ne ulazi u stečajnu masu. Istovremeno, B2 Kapital pokušava ostvariti pravo izlučenja iz stečajne mase temeljem već prodane nekretnine, ali je cijeli predmet vraćen na ponovno odlučivanje nakon djelomičnog prihvaćanja Jadranove žalbe.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi