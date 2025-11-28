Kamatne stope stabilne nakon smanjenja 2024. i u prvoj polovini 2025. 

Kamatne stope kreditnih institucija u listopadu ove godine bile su stabilne, nakon osjetnog smanjenja tijekom 2024. i u prvoj polovini 2025., pokazuju podaci Hrvatske narodne banke.

Kamatne stope kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava kao i za najvažnije vrste eurskih kredita u listopadu uglavnom pokazuju pad na godišnjoj razini, ali i stagnaciju na tromjesečnoj razini, navodi se u novom HNB-ovu Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za listopad 2025.

Kamatne stope na oročene depozite kućanstava u listopadu 2025. niže su u usporedbi s vrijednostima iz listopada 2024. te su iznosile 1,36% za kratkoročne i 0,94% za dugoročne depozite.

Riječ je o padu od 0,77 i 0,39 postotnih bodova za kratki odnosno za dugi rok.

Kod nefinancijskih društava kamatne stope na oročene depozite iznosile su 1,79% za kratkoročne i 2,14% za dugoročne depozite, što je pad od 1,17 postotnih bodova za kratki i rast od 0,28 postotnih bodova za dugi rok.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u listopadu ove godine, najviša kamatna stopa zabilježena je za nenamjenske i ostale kredite te je iznosila 5,35%.

Najniža kamatna stopa iznosila je 3,03%, a odnosila se na stambene kredite.

Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima kamatna stopa iznosila je 5,15%, a kod kredita po kreditnim karticama 3,87%.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim društvima prosjek kamatnih stopa iznosio je 2,97% za kratkoročne, a 3,80% za dugoročne kredite.

