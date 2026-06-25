Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?

Prosječna neto plaća u Srbiji iznosi 1.032 eura, a u Hrvatskoj 1.555 eura, što je 50,67 posto više. Razlika između medijalne još je viša.

Prosječna neto plaća u Srbiji u travnju je iznosila 1.032 eura, a prosječno isplaćena bruto plaća bila je 1.423,7 eura, priopćio je u četvrtak tamošnji Republički zavod za statistiku. Prosječna hrvatska plaća za travanj tek treba biti objavljena, no ona iz ožujka iznosila je 1.555 eura neto. To je 50,67 posto više nego u Srbiji.

U odnosu na travanj prošle godine, prosječna neto plaća po zaposleniku u Srbiji nominalno je porasla 11,5 posto, a realno za 7,9 posto. Istodobno, bruto plaća nominalno je bila viša za 11,4 posto, a realno za 7,8 posto.

Medijalna neto plaća u travnju ove godine iznosila je 801,6 eura, što znači da je 50 posto zaposlenika ostvarilo plaću iznad, a 50 posto ispod tog iznosa. Medijalna plaća u Hrvatskoj mjesec ranije iznosila je 1317 eura neto ili 64,30 posto više nego u Srbiji.

Prema projekcijama Narodne banke Srbije (NBS), ove godine u toj se državi očekuje inflacija od 3 posto, uz odstupanje od te projekcije u plus i minus za 1,5 postotnih bodova.

U svibnju ove godine godišnja stopa inflacije u Srbiji dosegnula je 3,5 posto.