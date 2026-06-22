Kralj Charles po prvi put kao monarh otkrit će osobni porezni račun

Kralj Charles postat će prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše u nedjelju BBC.

Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja.

Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i “poticanjem šireg razumijevanja naše odgovornosti”.

Potez će javnosti otkriti kraljeve porezne doprinose za prethodnu godinu – 2024.-25. i uključivat će poreze na njegov prihod poput zarade od vojvodstva Lancastera, osobnih ulaganja i zarade s kraljevih privatnih imanja, poput Sandringhama i Balmorala.

Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je da je to dio šireg nastojanja da se bude otvoreniji prema javnosti.

“Jednostavno rečeno, nastavljamo se modernizirati i razvijati.”

Kada je bio princ od Walesa, Charles je također otkrivao koliko poreza plaća.