Kreditiranje kompanija u eurozoni blago ubrzalo u kolovozu

Kreditiranje kompanija u eurozoni blago je ubrzalo u kolovozu dok je ponuda novca posustala, pokazali su u četvrtak preliminarni podaci Europske središnje banke (ECB).

U kolovozu su krediti kompanijama porasli za tri posto u odnosu na isti lanjski mjesec, najsnažnije od lipnja 2023. godine, utvrdio je ECB.

U srpnju su bili porasli za 2,8 posto, nastavivši uzlaznu putanju od početka prošle godine, pokazuju podaci.

Blago je u kolovozu ubrzalo i kreditiranje kućanstava, uz stopu rasta od 2,5 posto, najvišu od travnja 2023. U srpnju su kreditni plasmani građanima bili porasli za 2,4 posto.

Pokazatelj ponude novca M1, koji obuhvaća novac u opticaju i prekonoćne depozite, porastao je i u kolovozu za pet posto. Stopa rasta najviša je u gotovo tri godine, pokazuju ECB-ovi podaci.

U listopadu prošle godine ponuda novca počela se oporavljati. Najoštriji pad bila je zabilježila u kolovozu 2023. godine, za čak 10,4 posto.

Najširi pokazatelj ponude novca M3 pokazao je pak u kolovozu zamjetno slabiji tempo rasta, za 2,9 posto. U srpnju bio je porastao za revidiranih 3,3 posto. Tempo rasta tog pokazatelja ponude novca u silaznoj je putanji od proljeća, pokazuju ECB-ovi podaci.

Europska središnja banka (ECB) potvrdila je i na rujanskoj sjednici važeće kamatne stope u eurozoni, istaknuvši da je “čvrsto odlučila stabilizirati inflaciju”, uz procjenu da će potrošnju građana i kompanija podržati sniženi troškovi zaduživanja na početku ljeta.

