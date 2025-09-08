Krenuo novi krug upisa “narodnih” trezorskih zapisa

Danas je započeo 13. po redu krug upisa trezorskih zapisa za građane, ročnosti 91 dana i ciljanog nominalnog iznosa 1,2 milijarde eura, uz godišnju stopu prinosa od 2,6 posto.

Građani tako u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica “trezorce” mogu upisivati do 15. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Idući dan, 16. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 18. rujna, datum dospijeća 18. prosinca 2025. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se “trezorci” kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,56 eura.

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

I u ovom izdanju trezorskih zapisa omogućeno je reinvestiranje, kojim imatelji trezorskih zapisa upisanih u lipnju 2025. godine, s dospijećem 18. rujna ove godine, za plaćanje nove emisije mogu koristiti nominalni iznos trezorskih zapisa kojim raspolažu.

“Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. rujna 2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci i ponovnom uplatom, jer će se odabirom opcije reinvestiranje to obaviti automatski na dan 18. rujna 2025.”, napomenulo je Ministarstvo financija.

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 16. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 13. trezorskih zapisa. Građani tako trenutno drže više od 7,5 posto javnog duga, pri čemu je više od 313 tisuća ulagatelja upisalo vrijednosne papire vrijednosti veće od 9,9 milijardi eura. Izdanjima “narodnih” vrijednosnih papira, građanima je tako usmjereno više od 315 milijuna eura kamata, objavilo je Ministarstvo financija.