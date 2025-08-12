Lani 10 posto više kartičnih transakcija; svaki četvrti račun plaćen karticom

U 2024. godini izvršeno je 853,2 milijuna kartičnih platnih transakcija, u ukupnoj vrijednosti od 41,35 milijardi eura, čime je u odnosu na 2023. broj transakcija porastao za 9,9 posto, a ukupna vrijednost za 17,5 posto, izvijestili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Kako se navodi u HNB-ovoj publikaciji “Platne kartice i kartične transakcije – 2024.”, na kraju prošle godine u Hrvatskoj evidentirano je 8.717.602 platnih kartica, od čega 80,6 posto otpada na debitne, a 19,4 posto na kreditne kartice. Ukupan broj platnih kartica porastao je za 2,1 posto u odnosu na kraj 2023. godine.

Od ukupnog broja kartičnih transakcija, 644,32 milijuna odnosi se na kupnju robe i usluga, pri čemu je 79 posto tih transakcija bilo beskontaktno.

Internetska kartična plaćanja činila su 104,74 milijuna transakcija u vrijednosti od 5,45 milijardi eura, što predstavlja rast od 30 posto u broju i 34 posto u vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu.

U protekloj godini svaki četvrti fiskalizirani račun plaćen karticom

HNB-ovi analitičari ističu da je, uslijed kontinuiranog rasta kartičnih plaćanja i sve brojnijih alternativnih metoda plaćanja koje se zasnivaju na kartičnim tehnologijama, u nekoliko posljednjih godina primijećen trend konstantnog porasta udjela broja transakcija plaćenih platnim karticama u odnosu na broj transakcija plaćenih gotovim novcem.

Tako, kada je riječ o omjerima plaćanja karticom i gotovinom u proteklom razdoblju, otprilike svaki četvrti fiskalizirani račun plaćen je karticom, dok su ostala tri računa plaćena gotovinom. “S obzirom na navedeni trend, očekujemo da bi udio broja računa plaćenih karticom uskoro mogao biti veći od jedne trećine”, istaknuli su iz HNB-a.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se