Minimalne plaće u Europskoj uniji između 551 i 2358 eura. Gdje je Hrvatska?

Minimalci u Europskoj uniji kreću se između 551 i 2638 eura za bruto 1 iznose. Najgora je situacija u Bugarskoj, a najbolja u Luksemburgu. Hrvatska ne stoji loše, devet članica EU lošije je rangirano.

Eurostat je u četvrtak objavio podatke o minimalnim plaćama u državama Europske unije. Hrvatska je u vrhu skupine 10 država u kojima je minimalna plaća manja od 1000 eura. Minimalni bruto 1 u Hrvatskoj trenutačno iznosi 970 eura.

No, treba imati na umu da porezi i doprinosi nisu identični u svim državama. To znači da bi bile moguće manje razlike u poretku ako bi se uspoređivale neto plaće. Ni u Hrvatskoj neto svih minimalaca nije isti. On ovisi o prebivalištu, izdržavanim osobama i sličnim podacima. Za samca u Zagrebu neto minimalac iznosi 754 eura.

Najmanji minimalac je u Albaniji, u Europskoj uniji u Bugarskoj, a najviši u Luksemburgu; Screenshot: Eurostat

Visoki minimalac u Sloveniji iznosi 66 posto medijalne plaće

Šest država Europske unije ima minimalne bruto 1 plaće između 1000 i 1500 eura. Zanimljivo je da je druga po visini u ovoj skupini Slovenija, koja se nalazi na drugom mjestu s brutom od 1278 eura. Riječ je o relativnom visokom minimalcu koji iznosi 66 posto medijalne plaće u toj državi. Slično visok postotak imaju samo još Francuska i Portugal. Minimalac u Hrvatskoj je 56 posto medijalne plaće.

U skupini s najvišim minimalcima je šest država s plaćama višima od 1500 eura. Minimalac je najviši u Luksemburgu te iznosi 2638 eura bruto.

Na popisu se ne nalaze Švedska, Finska, Danska, Austrija, Italija i još neke države koje nemaju propisanu minimalnu plaću. Eurostat raspolaže i podacima za neke države koje nisu članice Europske unije.