MOL Grupa s 212 milijuna dolara dobiti u prvom tromjesečju

MOL Grupa izvijestila je u petak da je u prvom tromjesečju ostvarila dobit prije oporezivanja od 212 milijuna dolara, navodeći da je pozitivan utjecaj viših cijena ugljikovodika ublažen nestabilnošću opskrbe sirovom naftom i negativnim učinkom regulacije cijena.

Ključni događaj tromjesečja bilo je puštanje u rad Ininog postrojenja za obradu teških ostataka u Rijeci, vrijednog 700 milijuna eura, ističu iz mađarske kompanije u priopćenju.

MOL Grupa ostvarila je snažne rezultate usprkos teškim geopolitičkim uvjetima i prekidima u opskrbi naftovodom Družba, izvijestili su iz kompanije.

“Geopolitičke neizvjesnosti, izazovi sigurnosti opskrbe i državne intervencije koje su obilježile prošlu godinu dodatno su se intenzivirali u prvom tromjesečju. Sukob u Iranu, prekid rada naftovoda Družba i regulatorna ograničenja cijena diljem regije testirali su našu otpornost”, rekao je u priopćenju glavni izvršni direktor MOL Grupe, Zsolt Hernádi.

Direktor je izvijestio i da Grupa ne mora mijenjati financijske smjernice, istaknuvši to kao veliko postignuće u kompleksnim uvjetima poslovanja.

“Uz to, zadovoljstvo mi je što smo uspjeli osigurati sigurnost opskrbe u regiji čak i tijekom iznimno dugog i dosad nezabilježenog prekida rada naftovoda Družba”, komentirao je Hernadi, navodeći da je to rezultat strategije diversifikacije u okviru koje kompanija ulaže 500 milijuna dolara u razvoj južnog opskrbnog pravca.

MOL Grupa nastavit će s tim ulaganjima, a namjerava uložiti i 180 milijuna dolara u povezivanje rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj produktovodom, rekao je direktor u priopćenju, istaknuvši da će time kompanija osigurati punu fleksibilnost rafinerijskog sustava i višu razinu integracije, što će MOL-u omogućiti i donošenje najboljih odluka kad je riječ o opskrbi naftom i derivatima.

Hernadi je također istaknuo da je cilj MOL Grupe oduvijek bio izgraditi ekosustav sigurnosti opskrbe u srednjoj i jugoistočnoj Europi, u kojem će rafinerije i energetska infrastruktura biti maksimalno iskorištene.

“Nedavno pušteno u rad postrojenje za obradu teških ostataka u Rijeci, najveća investicija u povijesti naše hrvatske kompanije Ine, kao i namjera preuzimanja NIS-a, najbolji su primjeri toga: dugoročno smo predani regiji i preuzimamo odgovornost za svaku državu u kojoj poslujemo”, zaključio je Hernadi.