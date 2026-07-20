Na kraju lipnja 194.139 građana s blokiranim računima

Na kraju lipnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 194,1 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od 3,1 milijarde eura, kao i 13,9 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 437,7 milijuna eura, objavila je Financijska agencija (Fina).

Na kraju lipnja evidentirano je 194,1 tisuća “blokiranih građana”, što je za 0,3 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 0,4 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga iznosila je 3,1 milijardu eura, što je za 0,1 posto manje u odnosu na svibanj i 5,4 posto više u odnosu na lipanj 2025. godine.

Kada se pridodaju kamate od 1,2 milijarde eura, ukupni nepodmireni dug građana iznosi 4,28 milijardi eura.

Udio duga potrošača prema bankama kao vjerovnicima, 30. lipnja 2026. godine u ukupnom dugu bio je 20,6 posto, dok je udio duga prema svim financijskim institucijama bio 23,2 posto. Udio duga prema središnjoj državi bio je 37 posto, kaže se u priopćenju Fine.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 631,4 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 708,6 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini porastao za tri posto

Poslovnih subjekata s nepodmirenim potraživanjima bilo je na kraju lipnja 13.876, što je 0,8 posto više u odnosu na svibanj i 11,9 posto više u odnosu na lipanj 2025. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosio je 437,7 milijuna eura (glavnica), što je za 12,8 milijuna eura ili tri posto više nego u svibnju i 281,1 milijun eura (39,1 posto) manje nego u lipnju 2025. godine.

Zajedno s kamatama od 108 milijuna eura, taj iznos penje se na 545,7 milijuna eura.

Od 13.876 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.072 su pravne osobe (43,8 posto), na koje se odnosi 297,7 milijuna eura ili 68 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.804 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 140,1 milijun eura.

Prema djelatnostima, najviše takvih poslovnih subjekata je u građevinarstvu (2.801), trgovini (1.796), u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (1.698), prerađivačkoj industriji (1.243) te u području prijevoza i skladištenja (1.191).

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