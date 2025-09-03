Najveći svjetski mirovinski fond ulaže 543 milijuna dolara u uredsku zgradu na Manhattanu

Portfelj Norveškog mirovinskog fonda već uključuje više od deset zgrada u New Yorku, s udjelima u vrhunskim nekretninama na Manhattanu. Posjeduje 45 posto udjela u Times Square Toweru, a uložio je i u objekte na Madison Avenueu, Broadwayju i u jednu zgradu koja će se nalaziti u susjedstvu njegove nove investicije.

Norveški mirovinski fond (Government Pension Fund of Norway) vrijedan dva bilijuna dolara namjerava uložiti više od pola milijarde dolara u uredsku zgradu u New Yorku, u najnovijoj velikoj investiciji u vrhunske nekretnine diljem svijeta.

Fond, koji često nazivaju i Naftni fond, osnovan je 1980-ih kako bi ulagao prihode od norveške nafte i plina u inozemne financijske instrumente, a njima upravlja Norges Bank Investment Management (NBIM) u ime norveškog stanovništva.

NBIM je u utorak priopćio da će platiti 542,6 milijuna dolara za 95 posto udjela u poslovnoj zgradi na adresi 1177 Avenue of the Americas, poznatoj i kao Šesta avenija, javlja CNBC.

Kupnja će biti zajedničko ulaganje s tvrtkom za nekretnine Beacon Capital Partners. Jedna Beaconova podružnica imat će pet posto udjela u zgradi, dok će Beacon nadzirati i upravljat nekretninom površine 92.900 četvornih metara.

Dogovor, koji nekretninu vrednuje na 571,1 milijun dolara, trebao bi biti zaključen u trećem tromjesečju ove godine.

Nekretnine diljem svijeta

NBIM i Beacon kupuju zgradu od California State Teachers’ Retirement Systema i Silverstein Propertiesa, koji je trenutačno posjeduju kroz zajedničko ulaganje.

Iako je glavni fokus fonda na globalnim dionicama — s udjelima u Appleu, Nvidiji, Tesli, njemačkom obrambenom divu Rheinmetallu i proizvođaču čipova TSMC — 1,9 posto ulaganja čini sektor nekretnina.

Portfelj već uključuje više od deset zgrada u New Yorku, s udjelima u vrhunskim nekretninama na Manhattanu. Fond posjeduje 45 posto udjela u Times Square Toweru, a uložio je i u objekte na Madison Avenueu, Broadwayju i u jednu zgradu koja će se nalaziti u susjedstvu njegove nove investicije na Aveniji Amerike.

NBIM-ove nekretnine prostiru se diljem SAD-a, s udjelima u nekretninama u Bostonu, San Franciscu, Las Vegasu i drugim velikim gradovima — no portfelj nekretnina fokusiran je globalno.

Slijedi investicija u Covent Gardenu

Na dan 30. lipnja NBIM-ovi nekretninski poslovi obuhvaćali su 15 zemalja, s 486 ulaganja u nekretnine vrijednih više od 16 milijardi dolara u Sjedinjenim Državama.

Ranije ove godine objavljeno je da će fond uložiti 740 milijuna dolara za kupnju 25 posto portfelja nekretnina u londonskom luksuznom kvartu Covent Garden.

NBIM je također ove godine pristao platiti 240 milijuna eura za 40 posto udjela u AXA Lifestyle Housingu, koji upravlja platformom za studentske i zajedničke stambene objekte u Španjolskoj i Francuskoj.

U prvoj polovici godine fond je ostvario četiri posto povrata na ulaganja u nelistane nekretnine.