Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 539 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju srpnja ove godine iznosila je 25,2 milijarde eura, što je za 538,8 milijuna eura ili 2,2 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju srpnja ukupno imali 2.369.233 člana, odnosno 7.838 članova ili 0,33 posto više u odnosu na lipanj 2025. godine. U srpnju su OMF-ovi zabilježili 9.771 novog člana, pri čemu ih je veliku većinu, 96,2 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u srpnju ove godine prestalo je članstvo za 1.934 osiguranika.

U srpnju su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 148,3 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 42,9 milijuna eura ili 18,4 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Prinosi fondova

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju srpnja za A kategoriju iznosili su 3,2 posto, za B kategoriju 1,92 posto, a za C kategoriju 0,26 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 14,64 posto, u kategoriji B za 8,72 posto, a u kategoriji C za 3,48 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,31 posto, za Mirex B 5,51 posto i za Mirex C 3,32 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem srpnja se u kategoriji B nalazilo 76,06 posto članova, u kategoriji A 20,25 posto, a u kategoriji C 3,69 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju sedmog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14,3 milijarde eura i udjelom od 56,9 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,04 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, za 0,7 postotnih bodova, te su ona krajem srpnja iznosila 6,1 milijardu eura, odnosno 24,2 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,4 posto, a ulaganja u strane dionice 9,8 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,5 milijardi eura i udjelom od 10 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 35,3 milijuna eura

Na kraju srpnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 431.619 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.255 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 11,6 milijuna eura, što je 12,4 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 4,3 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini manje za 3,7 posto.

Neto imovina DMF-ova u srpnju je tako dosegnula iznos od 1,55 milijardi eura, što je za 35,3 milijuna eura ili 2,3 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,1 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 27,3 posto te investicijski fondovi s 10,4 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,4 postotna boda, dok je udio dionica porastao za 0,8 postotnih bodova, a ulaganja u investicijske fondove za 0,3 postotna boda.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 116 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u srpnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 3,8 milijardi eura te je bila za 78,7 milijuna eura ili 2,1 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju sedmog mjeseca iznosila je 225 milijuna eura, uz mjesečni pad za četiri posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu od 3,8 posto.

Dobit MOD-ova 783 tisuće eura, a leasing društava 35,5 milijuna eura

Hanfa je u mjesečno izvješće uključila i rezultate poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava, pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i leasing društava.

Tako, na kraju drugog tromjesečja 2025. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 19.734 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 4.112 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju drugog tromjesečja iznosila je 620,4 milijuna eura, odnosno 154,7 milijuna eura ili 33,2 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna dobit MOD-ova u prvoj polovini 2025. iznosila je 783 tisuće eura, što je za 494 tisuće eura ili 170,6 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Nadalje, na kraju drugog tromjesečja poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno sedam investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i četiri društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Kako navode iz Hanfe, na tromjesečnoj se razini zbog prenošenja portfelja jednog društva za upravljanje investicijskim fondovima na novoosnovano investicijsko društvo jako povećala vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva, i to za gotovo 14 puta, imovina kojom upravljaju kreditne institucije manja je u odnosu na prethodno tromjesečje za 2,7 posto, dok se vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima smanjila za 45,7 posto.

Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2025. godine 1,4 milijarde eura, što je na tromjesečnoj razini rast od 9,6 posto, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 15,8 posto i iznosi 28,4 milijarde eura, stoji u Hanfinom izvješću.

Tu su i podaci za leasing društva, kojih je na kraju drugog ovogodišnjeg tromjesečja poslovalo 15, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,6 milijardi eura, uz povećanje za 12,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno je blago pala ukupna dobit leasing društava na godišnjoj razini, za 0,3 posto, na 35,5 milijuna eura.

Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za devet posto u segmentu operativnog odnosno za 15,2 posto u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novo zaključenih ugovora u prvoj polovini godine porasla je na godišnjoj razini za 3,7 posto u segmentu operativnog leasinga, a u segmentu financijskog leasinga godišnji rast iznosi 5,3 posto, izvijestila je Hanfa.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se