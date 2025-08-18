Njemački ‘Google Translate’ mogao bi ove godine na burzu

Njemački startup DeepL, koji je trenutno procijenjen na dvije milijarde dolara i iza kojeg stoje poznati fondovi rizičnog kapitala, priprema se za izlazak na burzu.

Startup DeepL, čiji je osnovni proizvod internetski prevoditelj, osnovao je Jarek Kutylowski, koji se u mladosti s roditeljima preselio iz Poljske u Njemačku.

Godine 2017. u Kölnu je pokrenuo tvrtku DeepL, što je kratica za Deep Learning odnosno duboko učenje. Njegov je cilj bio uz pomoć tehnologije korisnicima interneta pomoći da prevladaju jezične barijere.

Već u studenome 2022. vrijednost DeepLa bila je procijenjena na milijardu dolara, što ga je svrstalo među tzv. jednoroge. U svibnju prošle godine tvrtka je u novom krugu financiranja, koji je vodio američki fond rizičnog kapitala Index Ventures, prikupila 300 milijuna dolara svježeg kapitala. Time je vrijednost kompanije porasla na dvije milijarde američkih dolara.

Kako je pisao Forbes, većina DeepL-ovih prihoda, koji su prošle godine iznosili 185 milijuna dolara (gotovo trećinu više nego 2023.), dolazi od njegovih 20.000 poslovnih pretplatnika. Među njima su i Mercedes Benz, Fujitsu i Deutsche Bahn. Oni koriste DeepL-ov softver za prevođenje internetskih stranica, ugovora, e-pošte, marketinških tekstova i PowerPoint prezentacija.

Planovi za izlazak na burzu

U njemačkim se medijima od proljeća sve više špekulira da startup planira ove godine provesti inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO).

O tome sada izvještava i Handelsblatt. Kako piše list, na namjeru izlaska na burzu ukazuje i promjena financijskog direktora Markusa Hardera. Njegovo iskustvo, navodi portal pozivajući se na izvore iz tvrtke, nije bilo dostatno za provedbu IPO-a.

Na upit lista DeepL je potvrdio Harderov odlazak, no razloge nije želio komentirati. Prema informacijama s profesionalne mreže LinkedIn, privremeni financijski direktor postao je Peter McDougall. Britanac već ima iskustva s IPO-ima jer je američku softversku tvrtku Sprinklr izveo na njujoršku burzu.

Kako piše Handelsblatt, na izlazak DeepLa na burzu utječe i sve jača konkurencija među ponuđačima prevoditeljskih alata temeljenih na strojnome učenju, poput Googlea s njegovim Google Translateom, OpenAI-ja i njegova ChatGPT-a te drugih. Kako bi mogao držati korak s tehnološkim divovima, tvrtki su potrebni novi izvori financiranja.