Oprezno trgovanje na ZSE, u fokusu investitora širenje afričke svinjske kuge

Na Zagrebačkoj burzi na početku trgovanja očekuje se oprezno trgovanje, pri čemu će investitori osluškivati zbivanja na globalnim burzama te pratiti daljnji razvoj situacije oko širenja afričke svinjske kuge (ASK) na farmama Belja iz sastava Podravke, kao i kod ostalih velikih proizvođača svinja poput Žita.

Svi analitičari koji su sudjelovali u anketi Hine očekuju danas stagnaciju Crobexa.

Crobex indeks oslabio je prošloga tjedna 0,26 posto, na 3.841 bod, dok je Crobex10 pao 1,48 posto, na 2.436 bodova.

To je njihov prvi tjedni pad nakon rasta tri tjedna zaredom, tijekom kojih su dosegnuli rekordne razine.

Među sektorskim indeksima, najviše je prošloga tjedna pao Crobexindustrija, za 1,3 posto, dok je najviše porastao Crobextransport, za 5,35 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 16,8 milijuna eura, otprilike četiri milijuna manje nego tjedan dana ranije.

Uz to, ostvareno je 3,94 milijuna eura blok prometa u transakcijama sa šest dionica – povlaštenom Adris grupe, Zagrebačke banke, Žita, Ing-Grada, Atlantic grupe i Arena Hospitality grupe.

“Na domaćem tržištu svjedočili smo prošli tjedan negativnoj izvedbi dioničkih indeksa, nakon tri tjedna njihova rasta, što se može pripisati ponajprije korekciji cijena dionica Končara EI i Podravke. Prosječno je dnevno protrgovano nešto manje od 4 milijuna eura, nekih 1,3 milijuna manje nego tjedan ranije, jer je nešto splasnuo interes prije svega za Končareve dionice” , rekla je Magdalena Bašić, analitičarka tržišta kapitala u Erste&Steiermaerkische banci.

Domaći ulagači nastavit će pratiti zbivanja na globalnoj sceni, ali i domaće vijesti, prije svega oko bolesti afričke svinjske kuge.

“Tijekom vikenda objavljeno je da se na farmi Belja potvrđen virus afričke svinjske kuge te se procjenjuje da će oko 10.000 svinja biti eutanazirano. Uzevši u obzir da je Belje u sastavu Podravke od početka godine, vjerujemo da će to imati prodajne pritiske na dionicu Podravke u kratkom roku, dok će investitori pratiti daljnju situaciju na farmama Podravke, kao i u blizini velikih proizvođača svinja kao što je Žito”, rekla je Magdalena Bašić, analitičarka tržišta kapitala u Erste&Steiermaerkische banci.

U redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je dionicom Končara EI, 6,18 milijuna eura, a cijena joj je potonula 9,6 posto, na 640 eura.

Slijedila je dionica Žita, kojom je ostvareno 1,8 milijuna eura prometa, pri čemu je poskupila 6,25 posto, na 22,10 eura.

Promet veći od milijun eura ostvaren je s još dva izdanja. Pritom je cijena dionice HT-a porasla 2,4 posto, na 42,50 eura, a AD plastika 3,6 posto, na 17,45 eura.

Među likvidnijim izdanjima, najviše je prošloga tjedna porasla cijena dionice Đuro Đaković grupe, za 26,7 posto, na 64 eura.

S druge strane, najveća je gubitnica bila dionica Spana, kojoj je cijena potonula 7,3 posto, na 58,40 eura.