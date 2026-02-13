Pivac najavio ponudu za preuzimanje preostalih dionica Kraša

PIvac holding potpisao je je sporazum o zajedničkom djelovanju s Kappa Starom Nebojše Baranovića, čime je nastala obveza objave ponude za preuzimanje. Najavili su je na Zagrebačkoj burzi.

Većinski vlasnik Kraša Pivac holding koji ima 55,15 posto tvrtke, najavio je ponudu za preuzimanje dioničkog društva Kraš. U obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi navodi kako je 10. veljače sklopio sporazum o zajedničkom djelovanju s ciparskom tvrtkom Kappa Star koja ima 32,35 posto Kraša.

Zajedno imaju 87,39 posto dionica, odnosno 91,13 posto dionica s pravo glasa. S obzirom da je zajedničkim djelovanjem Kraš dosegnuo novi prag, odnosno povećao postotak dionica za više od 10 posto, nastala je obveza objave ponude za preuzimanje.

Podaci SKDD-a pokazuju da sami Kraš ima još 6,28 posto trezorskih dionica, dok nitko od drugih malih dioničara nema više od 0,13 posto tvrtke.

Ako nakon ponude za preuzimanje dosegnu prag od 95 posto, moći će istisnuti ostale dioničare. Tada stječu pravo za prijenos dionica manjinskih dioničara uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu, tzv. squeeze-out.

PIvac Holding objavio je kako će ponudu za preuzimanje objaviti u propisanom roku i pod propisanim uvjetima putem Zagrebačke burze. Ukratko, cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su Pivac i Kappa Star stekli dionice s pravom glasa u posljednjih godinu dana. Više informacija o definiranju cijene navedeno je u članku 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Tijekom jutra dionicama Kraša na Zagrebačkoj burzi trgovalo se po cijenama od 115 do 118 eura po dionici uz simbolične promete.

Kappa Star tvrtka je srpskog biznismena Nebojše Šaranovića u čijem su vlasništvu između ostalog Jaffa Crvenka i Banini koji je postao dio Crvenke.